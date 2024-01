Equitazione: il belga Pieter Devos si impone nella prova di salto a Basilea

A Basilea, dove si è concluso il fine settimana internazionale dedicato all’equitazione, la prova di salto a ostacoli è andata appannaggio del belga Pieter Devos.

Il nativo di Diest, bronzo a squadre alle ultime Olimpiadi, si è imposto – in sella a Mom’s Toupie de la Roque – nel jump off, a percorso netto, facendo fermare il cronometro 36.94. Alle sue spalle l’elvetica, padrone di casa, Janika Sprunger, seconda col tempo di 40.10 (montando Orelie), e l’austriaco Max Kühner, che si è preso il terzo gradino del podio in compagnia del suo cavallo Eic Cooley Jump the Q, con un crono di 35.59 condito però da 4 penalità.

In classifica generale, per quanto riguarda la Western League della FEI World Cup 2023-2024, in testa troviamo sempre lo svedese Henrik Von Eckermann, primo a 75; alle sue spalle il britannico Ben Maher, a 72, e l’austriaco Max Kühner, terzo a 60.

Prossima tappa, l’undicesima del circuito, a Lipsia, in Germania, dal 18 al 21 gennaio.

Foto: Giancarlo Dalla Riva / LPS

