Equitazione: l’olandese Lars Kersten si impone a Goteborg nel salto a ostacoli

A Goteborg, dove è andata in scena un’altra tappa della FEI World Cup 2023-2024 di salto a ostacoli, sembrava tutto apparecchiato per la doppietta dei padroni di casa e invece le cose sono andate diversamente.

A vincere infatti è stato il giovane olandese Lars Kersten che, al jump off (con percorso netto), si è imposto – in sella a Hallilea – con il crono di 35.44 anticipando il fortissimo svedese Henrik von Eckermann, secondo (King Edward) col tempo di 35.72, e il suo connazionale Peder Fredricson, terzo (Catch me Not S) avendo fatto fermare la clessidra a 35.99

Tutto si è quindi deciso in pochi decimi, in una prova che non ha visto italiani in concorso a Goteborg.

La classifica generale finale della manifestazione, dopo 14 tappe della Western European League, vede lo stesso svedese Henrik von Eckermann primeggiare a quota 86 punti, davanti al britannico Harry Charles, secondo a 73, e all’altro svedese Peder Fredricson. Il migliore degli italiani è Lorenzo De Luca: 21esimo a 31 punti.

Prossimo appuntamento per la FEI World Cup 2023-2024 di salto a ostacoli previsto dal 16 al 20 aprile per le Finali Mondiali a Riyadh, in Arabia Saudita.