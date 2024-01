Curling, la Gran Bretagna vince l’oro a squadre miste a Gangwon 2024

Alle Olimpiadi Invernali Giovanili si è concluso il torneo di curling riservato alle squadre miste. Si sono così assegnate le prime medaglie in questa disciplina nell’ambito della manifestazione multisportiva a cinque cerchi riservata alle promesse che saranno protagoniste nel prossimo futuro sul panorama internazionale. La Gran Bretagna è salita sul gradino più alto del podio, battendo la Danimarca per 7-5 all’extra-end nell’atto conclusivo andato in scena sul ghiaccio di Gangwon (Corea del Sud).

Jacob Schmidt, Katrine Schmidt, Nikki Jensen ed Emilie Holtermann sono riusciti a recuperare i quattro punti che Logan Carson e compagni hanno messo a segno nel secondo end, marcando tre punti nei tre end successivi caratterizzati da una doppia rubata di mano. Nell’extra-end risolutivo hanno usufrito del vantaggio dell’ultimo tiro e hanno messo a segno i due punti decisivi.

Medaglia di bronzo per la Svizzera, che ha regolato la Cina per 10-8. Nathan Dryburgh, Alissa Rudolf, Livio Ernst, Jana Soltermann sono riusciti ad avere la meglio su Li Zetai e compagni all’extra-end, dopo che gli asiatici erano riusciti a marcare ben tre punti nell’ottava frazione e a pareggiare i conti. L’Italia era uscita nella fase a gironi, perdendo il decisivo scontro diretto proprio contro la Svizzera nella giornata di ieri.

