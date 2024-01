Curling: l’Italia del doppio misto perde contro l’Austria. Terza sconfitta consecutiva per gli azzurrin

Terza sconfitta consecutiva per la squadra italiana di curling doppio misto, al momento impegnata alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Gli azzurri nello specifico si sono arresi al cospetto dell’Austria per 5-6, rimanendo in fondo al round robin.

Una partita combattuta quella dei nostri ragazzi che, dopo aver marcato un punto nel turno inaugurale, hanno subito la contro rimonta da parte degli avversari. Ma Vittoria Maioni ed Elia Nichelatti rispondono subito, pareggiando i conti al terzo e rubando la mano al quarto trovando così il vantaggio.

Giunta al quinto end però l’Austria mette a referto altri due punti, trovando comunque una risposta italiana che ripaga con la stessa moneta. Il match si decide dunque solo alla fine quando gli austriaci ripristinano gli equilibri al settimo end, rubando la mano decisivo nell’ultimo.

Domani, lunedì 29 gennaio, gli azzurri affronteranno la Germania.

Foto: LaPresse