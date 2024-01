Curling, Italia sconfitta dal Kazakhstan a Gangwon 2024: Maioni e Nichelatti eliminati al round robin

L’Italia è stata severamente sconfitta dal Kazakhstan per 10-2 nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva riservate alle giovani promesse che animeranno il futuro del panorama internazionale. Vittoria Maioni ed Elia Nichelatti non hanno potuto nulla sul ghiaccio di Gangwon (Corea del Sud), perdendo in maniera nitida contro Merey Tastemir e Ibragim Tastemir.

Gli azzurri hanno perso pesantemente la mano nel secondo e nel terzo end, dove gli avversari hanno messo a segno rispettivamente due e tre punti, issandosi così sul 6-0. I nostri portacolori hanno tentato una timida reazione, marcando un punto nel quarto parziale, ma dopo l’intervallo i kazaki si sono scatenati e hanno siglato quattro punti nel quinto end, chiudendo così i conti in anticipo.

Si tratta della quinta sconfitta consecutiva per l’Italia, che ha così chiuso il round robin senza vittorie all’attivo: sesto e ultimo posto nel gruppo D alle spalle di Germania, Svizzera, Danimarca, Austria e Kazakhstan. Gli altri risultati di giornata: Gran Bretagna-Ungheria 8-4, Corea del Sud-Nigeria 17-1, Canada-Repubblica Ceca 4-6, Svizzera-Austria 9-3, Ucraina-USA 1-9, Qatar-Svezia 1-13, Slovenia-Norvegia 4-14, Giappone-Nuova Zelanda 11-2, Lettonia-Brasile 6-3, Danimarca-Germania 6-4, Cina-Turchia 13-4.

Foto: Lapresse