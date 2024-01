Combinata nordica, Riiber vince in scioltezza gara-1 a Schonach. 17° un buon Costa

Jarl Magnus Riiber non lascia scampo alla concorrenza e completa l’opera nel segmento di fondo da 10 km della Gundersen, dominando la prima delle due competizioni individuali in programma questo weekend a Schonach (Germania) in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica.

Terza vittoria consecutiva e settima dell’inverno per il 26enne fuoriclasse norvegese, che si porta a quota 64 affermazioni in carriera nel circuito maggiore allungando ulteriormente in testa alla classifica generale e avvicinandosi alla quinta Sfera di Cristallo. Riiber, autore del miglior punteggio nel segmento di salto, ha poi gestito agevolmente la situazione sugli sci stretti arrivando al traguardo con oltre un minuto di vantaggio sugli inseguitori.

Seconda piazza e quarto podio di seguito per l’austriaco Stefan Rettenegger, bravo a contenere la rimonta furibonda del norvegese Joergen Graabak e del finlandese Eero Hirvonen, rispettivamente terzo e quarto. Completano il quadro della top10 nell’ordine gli austriaci Lukas Greiderer e Thomas Rettenegger, il tedesco Vinzenz Geiger, il norvegese Jens Luraas Oftebro ed il teutonico Manuel Faisst.

Buona gara per la squadra azzurra, con un ottimo Samuel Costa che sfrutta il buon salto mattutino e rimonta dal 21° al 17° posto sfiorando il suo miglior risultato della stagione. In zona punti anche Aaron Kostner 24° (recuperando cinque posizioni) e Domenico Mariotti 33° (da 38°), mentre non sono partiti per il segmento di fondo Iacopo Bortolas e Raffaele Buzzi.

