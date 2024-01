Classifica generale Tour de Ski 2024 femminile: Jessie Diggins conquista la gara a tappe, 22ma Caterina Ganz

Il Tour de Ski femminile si è concluso: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo ha visto andare in archivio infatti la frazione finale, ovvero la 10 km mass start final climb tl, con la temibile scalata del Cermis, che ha ufficializzato la vincitrice della manifestazione.

La classifica generale del Tour de Ski 2024 viene vinta dalla statunitense Jessie Diggins, che distanzia di 31″6 la norvegese Heidi Weng, seconda, e di 39″7 la finlandese Kerttu Niskanen, terza. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre contendenti, si classifica 22ma Caterina Ganz, che accusa un distacco di 9’43″2. Sono 30 le atlete che completano la manifestazione, erano partite in 70 da Dobbiaco.

CLASSIFICA GENERALE FINALE TOUR DE SKI 2024 FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA 4:13:19.0

2 WENG Heidi NOR +31.6

3 NISKANEN Kerttu FIN +39.7

4 KARLSSON Frida SWE +1:17.4

5 SUNDLING Jonna SWE +1:47.9

6 SVAHN Linn SWE +2:06.3

7 PARMAKOSKI Krista FIN +2:08.6

8 EIDUKA Patricija LAT +2:23.5

9 CARL Victoria GER +2:39.9

10 CLAUDEL Delphine FRA +2:41.2

11 HENNIG Katharina GER +2:50.6

12 BRENNAN Rosie USA +2:56.4

13 STADLOBER Teresa AUT +3:05.7

14 LAUKLI Sophia USA +3:20.5

15 BERGANE Margrethe NOR +3:42.6

16 RIBOM Emma SWE +4:05.6

17 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +4:31.7

18 JANATOVA Katerina CZE +6:18.6

19 ILAR Moa SWE +6:55.4

20 KYLLONEN Anne FIN +9:20.2

21 STEINER Desiree SUI +9:24.3

22 GANZ Caterina ITA +9:43.2

23 LOHMANN Lisa GER +10:12.7

24 KAELIN Nadja SUI +10:45.8

25 MYHRVOLD Mathilde NOR +11:56.5

26 SMITH Samantha USA +12:43.4

27 HENRIKSSON Sofia SWE +13:57.4

28 RYYTTY Vilma FIN +14:53.3

29 INGESSON Lisa SWE +24:04.9

30 STEPASHKINA Nadezhda KAZ +25:26.8

