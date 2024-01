Ciclismo, salta la E3 Classic donne: calendario e pochi sponsor le cause della cancellazione

Il calendario del ciclismo femminile perde per strada la E3 Saxo Classic dopo sole due edizioni. Gli organizzatori hanno optato per la cancellazione della corsa belga, che dal 2022 affiancava la gara maschile che aveva visto vincitrici Femke Markus nella ‘prima’ e Julia Kopecky lo scorso anno.

Le motivazioni vengono ricercate in primis nel calendario. A causa delle Olimpiadi di Parigi la gara sarebbe stata svolta due giorni dopo la De Panne femminile, con le squadre che non dispongono di organici così ampi da poter disputare entrambe le gare.

Ma c’è anche una questione economica a fare capolino. L’organizzazione ha dovuto fare i conti con una crescita dei costi per mettere su la corsa e allo stesso tempo la gara non ha fatto breccia nel cuore degli sponsor, che non sono cresciuti quanto ci si poteva aspettare.

Recita così il comunicato degli organizzatori a nome di Jacques Coussens: “(…)Una serie di elementi ha fatto decidere al Consiglio di amministrazione di interrompere anticipatamente la competizione femminile. Innanzitutto, ci sono problemi di calendario per spostare la gara femminile. Il giovedì che precede la E3 Saxo Classic per gli uomini, c’è la gara WorldTour per le donne a De Panne. (…) Inoltre, la maggior parte delle squadre femminili ha un numero troppo esiguo di atlete per suddividere le gare tra più squadre”,

“Il modello economico per le competizioni femminili – prosegue il comunicato – sta perdendo colpi considerando che i costi organizzativi continuano ad aumentare, mentre l’attrattiva per gli sponsor rimane al di sotto delle aspettative di crescita. Per questo motivo il Consiglio direttivo ha deciso, a causa della mancanza di una prospettiva a lungo termine sul calendario e per la mancanza di prospettive finanziarie sane, di staccare la spina alla Leiedal Koerse femminile”.

Foto: LaPresse