Chi è Jesper de Jong, il qualificato olandese che potrebbe sfidare Sinner al 2° turno in Australia

Jannik Sinner ha superato con profitto il primo turno degli Australian Open non lasciando neanche un set per strada contro l’ostico olandese Botic Van de Zandschulp. Per le prime teste di serie è fondamentale cominciare al meglio nei primi turni per non disperdere troppe energie per strada e per arrivare al meglio ai turni più difficili del torneo.

Dopo aver iniziato il suo cammino contro un olandese, Sinner si potrebbe ritrovare di fronte ancora un olandese al secondo turno. Si tratta di Jesper de Jong, numero 148 del mondo che è passato attraverso le qualificazioni e affronta al primo turno l’argentino Pedro Cachin.

Un giocatore interessante il classe 2000 di Haarlem, che ha scalato con decisione la classifica lo scorso anno, entrando stabilmente tra i primi 200 del mondo. Una crescita destinata a proseguire in questa stagione e che ha ricevuto subito un notevole impulso passando le qualificazioni a Melbourne: l’obiettivo entro fine anno potrebbe essere quello di raggiungere la top 100.

Giocatore ben diverso dalle caratteristiche di Van de Zandschulp che Sinner ha affrontato al primo turno: essendo più basso non ha la stessa qualità al servizio, ma impone comunque un ritmo medio allo scambio, è esplosivo e mobile negli scambi da fondocampo, ma non è dotato di grandissima potenza. Caratteristiche che si sposano bene con il gioco dell’azzurro che avrebbe un impegno sulla carta agevole e che gli permetterebbe di acquisire maggiore ritmo scambiando di più.

