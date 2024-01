Chi affronterà Sinner al 3° turno degli Australian Open: il precedente di Shanghai non fu una passeggiata...

Sarà l’argentino Sebastian Baez ad affrontare Jannik Sinner nel terzo turno degli Australian Open 2024. Il sudamericano ha piegato la resistenza del colombiano Daniel Elahi Galan, guadagnandosi quindi la qualificazione al round che lo vedrà opposto al nostro portacolori. Si prospetta un match non semplicissimo e in cui il tennista del Bel Paese dovrà essere estremamente costante nel suo tennis.

L’altoatesino, dal canto suo, ha convinto nella sua seconda uscita in questo Slam. La pratica Jesper De Jong è stata archiviata con grande facilità e il 6-2 6-2 6-2 lo sta a certificare in maniera inequivocabile. Mettendo in mostra alcuni colpi del repertorio, il n.4 del ranking ha sempre avuto il pieno controllo delle operazioni e per l’olandese c’è stato poco da fare.

Con Baez c’è un solo precedente e risale al 2023, quindi abbastanza recente. Il pensiero Il riferimento è al secondo turno del Masters1000 di Shanghai, dove il 22enne di Sesto Pusteria si impose in rimonta con lo score di 3-6 6-3 6-2. Non era un Sinner brillantissimo, reduce dal successo pochi giorni prima del torneo a Pechino, ma comunque il gioco dell’argentino lo mise un po’ in difficoltà.

Per questo il classe 2001 del Bel Paese dovrà avere un rendimento al servizio volto ad accorciare gli scambi e non permettere al sudamericano di palleggiare, essendo molto dotato specialmente dal lato del dritto.

