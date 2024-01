Calendario sport invernali oggi: orari 27 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi sabato 27 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo e il superG maschile di Garmisch. Ad Altenberg spazio ai Mondiali di slittino, mentre a Simonhoehe sarà protagonista il PGS di snowboard.

La Coppa del Mondo di sci di fondo regala la sprint di Goms. Da seguire anche l’abbuffata di sci freestyle con lo skicross a St. Moritz e le dual moguls a Waterville, mentre il salto con gli sci sarà protagonista tra Ljubno (con le donne) e Bad Mitterndorf (con gli uomini per i Mondiali di Volo). Proseguono le Olimpiadi Giovanili Invernali.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 27 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 27 gennaio

02.00 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Giovanili (diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+). Clicca qui per il calendario dettagliato di giornata.

08.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Boi Taull (diretta streaming su ISMF Tv)

08.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Simonhoehe, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.50 SLITTINO (Mondiali) – Doppio femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Schonach, HS100 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Schonach, HS100 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (diretta tv su Rai 2 Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 BIATHLON (Europei) – Inseguimento maschile a Osrblie (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.00 SLITTINO (Mondiali) – Singolo maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Garmisch-Partenkirchen (diretta tv su Rai 2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a St. Moritz, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Simonhoehe, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.15; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Goms, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Schonach, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 BIATHLON (Europei) – Inseguimento femminile a Osrblie (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SLITTINO (Mondiali) – Doppio maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali di Volo) – Terza e quarta serie HS235 a Bad Mitterndorf (non è prevista diretta tv/streaming)

14.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Schonach, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Goms, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Salt Lake City (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery, canale YouTube dell’ISU)

20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls a Waterville (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

