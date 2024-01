Calendario sci alpino, orari Adelboden e Kranjska Gora: programma 6-7 gennaio, tv, streaming

Prime gare del 2024 in arrivo per la Coppa del Mondo di sci alpino, che nel weekend dell’Epifania sarà grande protagonista. In programma un fine settimana interamente dedicato alle discipline tecniche; i maschi andranno in scena nella mitica Adelboden (Svizzera), mentre le ragazze a Kranjska Gora (Slovenia), entrambi i sessi si cimenteranno in un gigante sabato 6 e in uno slalom domenica 7.

Inizia il mese dello slalom per il Circo Bianco maschile. Si parte con lo storico weekend elvetico ad Adelboden. Sull’iconica Chuenisbärgli gli specialisti delle discipline tecniche si daranno battaglia, per arrivare sotto quel muro incredibile davanti a tutti e festeggiare con la solita marea umana che assiepa le tribune svizzere. Tifosi di casa che vogliono esultare per quella che sarebbe la 16ma vittoria negli ultimi 21 giganti di Marco Odermatt, con il suo rivale numero 1 per la generale Marco Schwarz che non sarà della partita avendo purtroppo finito la stagione a Bormio. Nello slalom sarà la solita corrida, nella disciplina più imprevedibile del settore maschile. In casa Italia attese risposte a tutto tondo, dai gigantisti, per ora sotto la sufficienza in stagione, e dagli slalomisti, reduci da una 3Tre da dimenticare in fretta.

Le ragazze si cimenteranno, come nell’ultima tappa del 2023 a Lienz, in un gigante e uno slalom. Mikaela Shiffrin viene da due vittorie dominanti, e con altri 200 punti in terra slovena potrebbe mettere la definitiva ipoteca sulla classifica generale. Si gareggia a Kranjska Gora, sulla meravigliosa Podkoren, teatro all’altezza delle ragazze che hanno finalmente abbandonato la meno probante Maribor. In gigante il pettorale rosso è sulle spalle di Federica Brignone, che in Austria è parsa l’unica a poter tenere il passo, senza sbagliare, di Shiffrin. Marta Bassino è chiamata ad una svolta nel 2024, mentre Goggia partirà con un pettorale tra l’8 e il 15 e proverà ad avvicinare la top-5. In slalom Shiffrin viene da un successo con 2.34 di margine sulla seconda, e se Vlhova non tornerà da subito ultra competitiva assisteremo al solito assolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Adelboden (Svizzera) e Kranjska Gora (Slovenia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 6-7 GENNAIO

Sabato 6 gennaio

Ore 09.30 Prima manche gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile di Adelboden (Svizzera)

Ore 12.30 Seconda manche gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile di Adelboden (Svizzera)

Domenica 7 gennaio

Ore 09.30 Prima manche slalom femminile di Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile di Adelboden (Svizzera)

Ore 12.30 Seconda manche slalom femminile di Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile di Adelboden (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Eurosport 1.

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

