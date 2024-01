Calendario Mondiali slittino 2024 oggi in tv: orari 27 gennaio, programma, tv, streaming

Dopo la prima giornata disputata ieri, si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda i Campionati Mondiali 2024 di slittino che si stanno disputando ad Altenberg (Germania) dal 26 al 28 gennaio prossimi. La pista tedesca oggi sarà scenario delle gare del sabato della 52a edizione della manifestazione iridata. L’Italia ha già messo in archivio una medaglia d’oro splendida con il due Voetter/Oberhofer.

Dopo aver esordito ieri con le prove sprint, oggi si inizierà a fare sul serio. Il programma di sabato 27 gennaio infatti prevede ben tre gare. A partire dalle ore 08.50 si inizierà con il doppio femminile, quindi alle ore 11.00 andrà in scena il doppio maschile, prima che alle ore 14.00 si chiuda con il doppio maschile. Tre titoli mondiali da consegnare. Il programma dei Mondiali 2024 si chiuderà domani, domenica 28 gennaio, con le ultime due prove. Alle ore 10.45 andrà in scena il singolo femminile, quindi alle ore 14.00 calerà il sipario con il team relay.

Un anno fa il successo nel doppio maschile è andato al duo tedesco Eggert-Benecken, quindi nel doppio femminile trionfo per le tedesche Degenhardt-Rosenthal, mentre è stato l’austriaco Jonas Mueller a centrare la medaglia d’oro nel singolo maschile.

Come seguire l’evento in tv? I Mondiali di slittino non avranno copertura tv. Si potranno seguire in streaming sul canale YouTube di FIL-Luge.

PROGRAMMA MONDIALI SLITTINO OGGI

Sabato 27 gennaio

Ore 08.50 prima manche doppio femminile

Ore 09.55 seconda manche doppio femminile

Ore 11.00 prima manche singolo maschile

Ore 12.45 seconda manche singolo maschile

Ore 14.00 prima manche doppio maschile

Ore 15.15 seconda manche doppio maschile

DOVE VEDERE IN TV I MONDIALI DI SLITTINO OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube FIL

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

Foto: LaPresse