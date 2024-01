Calendario Kooyong Classic 2024: chi gioca il 10 gennaio, orari, tv, streaming

Prossima a ripartire la parabola tennistica di Jannik Sinner, ma non solo. Ci saranno lui, Andy Murray e Holger Rune tra i grandi protagonisti del Kooyong Classic, esibizione di tre giorni che nella storia si rintraccia fin dal 1988. E ha visto al via praticamente tutti i grandi del tennis nei suoi diversi format.

Per il numero 1 d’Italia e 4 del mondo l’inizio è contro l’unico giocatore di casa chiamato, Marc Polmans. Attuale numero 156 del mondo, è stato al massimo 116°. Nessun precedente tra i due. Il vero piatto forte della giornata è Murray-Cilic, vale a dire l’incontro immediatamente successivo. Si tratta di un superclassico da 15 precedenti (12-3 per lo scozzese). Sarà al via anche Rune: il danese affronterà il russo Karen Khachanov dopo la finale raggiunta a Brisbane (e persa contro Dimitrov). L’ultimo incontro vedrà confrontarsi l’USA Frances Tiafoe e il cinese in netta crescita Zhizhen Zhang.

Di seguito l’ordine di gioco completo della prima giornata del Kooyong Classic 2024. Gli orari sono quelli italiani. Sarà possibile seguire le partite in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo.

CALENDARIO KOOYONG CLASSIC 2024

Mercoledì 10 gennaio

Ore 1:00 Jannik Sinner (ITA)-Marc Polmans (AUS) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Andy Murray (GBR)-Marin Cilic (CRO) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Holger Rune (DEN)-Karen Khachanov – Diretta tv su SuperTennis

Non prima delle ore 5:00 Frances Tiafoe (USA)-Zhizhen Zhang (CHN) – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA KOOYONG CLASSIC 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...