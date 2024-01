Australian Open 2024, Jannik Sinner e Matteo Berrettini in campo domani per gli allenamenti a Melbourne

L’appuntamento è per domani, lunedì 8 gennaio. Sui campi di Melbourne (Australia), l’attività prosegue in vista degli Australian Open 2024 (14-28 gennaio). Prenderanno il via le qualificazioni che metteranno in palio i pass per il main draw e in campo maschile ci sarà una numerosa pattuglia italiana. Rimanendo in orbita Bel Paese, sono da considerare allenamenti di un certo interesse.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini, infatti, saranno in campo. Alle ore 14.00 locali (05.oo italiane) l’altoatesino, che dal 3 gennaio ha iniziato a colpire la palla con violenza inaudita come se non ci fosse un domani, si preparerà con l’ex n.1 del mondo, Andy Murray. Un confronto generazionale interessante. Sinner vorrà dar seguito al lavoro di questi giorni, in cui lo si è visto particolarmente applicato nell’esecuzione di servizio, dritto e di transizione verso la rete.

Per il romano il ragionamento è diverso. Sarà il primo training (ore 12.30 locali, o3.30 italiane) per lui nella terra dei canguri, reduce da un lungo periodo di pausa dopo il brutto infortunio degli US Open. Le intenzioni originarie di Matteo erano quelle di debuttare nelle qualificazioni del torneo di Brisbane, ma a causa di un problema a un piede ha deciso di non forzare. Sondata la sua forma a Montecarlo, si è presa la decisione di volare in Australia. L’ex top-10 si allenerà con Stefanos Tsitsipas (n.7 ATP), anch’egli reduce da un periodo non facile condizionato da problemi alla schiena.

Una giornata in cui poi è previsto anche il primo allenamento di Carlos Alcaraz che scambierà i proprio colpi con il norvegese Casper Ruud, con lo spagnolo che si presenta ai nastri di partenza come uno dei favoriti dello Slam australiano, desideroso di contendere il titolo a “Sua Maestà” Novak Djokovic. Del resto, la stessa ambizione di Sinner.

