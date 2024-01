Calendario Final Four Coppa Italia volley 2024: orari semifinali e finale, programma, tv, streaming

Il turno infrasettimanale di Superlega apre le porte alla Final Four della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Il teatro sarà lo stesso dell’anno scorso, l’Unipol Arena di Bologna, e Trentino, Monza, Perugia e Milano si giocano questo weekend il secondo trofeo stagionale. Semifinali in programma sabato, una alle 16.00 e una alle 18.30, finale che si giocherà domenica 28 dalle 15.45.

I campioni d’Inverno avranno l’onore di aprire il programma di questo weekend, con Fabio Soli che vuole alzare al cielo il primo trofeo della sua gestione. Trentino nella prima semifinale sfida Monza, con i brianzoli che stanno attraversando un momento tutt’altro che positivo. Michieletto e compagni hanno battuto ai quarti una Verona che tanto bene sta facendo in campionato, i ragazzi di Eccheli si sono presi una delle rare soddisfazioni dell’ultimo mese eliminando Civitanova. Trentino è nettamente favorita, viene dalla vittoria imperiosa contro Milano e da un momento di forma smagliante. Monza non ha niente da perdere, è sfavorita e deve sovvertire il pronostico. I lombardi vogliono anche riscattare la cocente rimonta subita davanti ai proprio tifosi per mano di Verona, che sotto 2-0 ha rimontato e vinto 3-2 in casa dei brinazoli.

Seconda semifinale che vedrà contrapposta la squadra Campione del Mondo contro l’Allianz Milano. Perugia fino ad ora è stata devastante quando c’erano in palio i trofei: vittoria in Supercoppa e vittoria al Mondiale per Club, con Angelo Lorenzetti che vuole sfidare il suo passato per mettere in bacheca il terzo titolo stagionale. I Block Devils stanno girando a meraviglia, non perdono un set e un match dal Boxing Day del 2023, quando fu proprio Milano a batterli al tie break. I ragazzi di Roberto Piazza sanno come battere gli umbri, e saranno ancora più gasati dal quarto di finale pazzesco che hanno vinto in casa di Piacenza.

Le vincenti delle due semifinali poi si incroceranno in Finale il giorno successivo, con prima battuta a partire dalle 15.45. Tutti e tre i match del weekend saranno trasmessi sia in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, sia in chiaro su RaiSport HD. C’è il secondo titolo stagionale in palio, lo spettacolo sarà grandioso!

CALENDARIO FINAL FOUR COPPIA ITALIA VOLLEY 2024

SEMIFINALI

Sabato 27 gennaio

Ore 16.00 Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza

Ore 18.30 Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano

FINALE

Domenica 28 gennaio

Ore 15.45 Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

PROGRAMMA FINAL FOUR COPPIA ITALIA VOLLEY 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

TRENTINO-MONZA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PERUGIA-MILANO

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FINALE

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini