Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 19 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Domani, venerdì 19 gennaio, andrà in scena la sesta giornata degli Australian Open 2024. Sui campi di Melbourne avremo i primi qualificati agli ottavi di finale di questo Slam e le partite avranno, quindi, in una certa importante a riguardo. Un day-6 nel quale ritroveremo il n.1 del mondo, Novak Djokovic, reduce dalle fatiche dei primi due turni.

Il serbo, campione in carica (10 volte vincitore del Major australiano), se la vedrà con l’argentino Tomas Etcheverry e dovrà alzare il proprio livello di gioco per non rischiare nuovamente un match dalla durata notevole, come gli è accaduto contro il croato Dino Prizmic e l’australiano Alexei Popyrin. Vedremo come Nole saprà cavarsela.

In casa Italia Jannik Sinner tornerà in campo e sarà ancora nella notte italiana, opposto all’argentino Sebastian Baez. L’altoatesino vuol dar seguito al suo percorso, cercando di accrescere sempre di più le sue prestazioni. Per quanto riguarda Flavio Cobolli, il tennista romano affronterà il padrone di casa, Alex de Minaur, e il confronto è decisamente complicato.

Gli Australian Open 2024 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Di seguito il calendario parziale di venerdì 19 gennaio degli Australian Open 2024, con tutti gli italiani impegnati.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Venerdì 19 gennaio

Rod Laver Arena – Dalle 02.00 italiane

L. Tsurenko (28) vs A. Sabalenka (2)

L. Van Assche vs S. Tsitsipas (7)

Non prima delle 09.00 italiane

N. Djokovic (1) vs T. Etcheverry (30)

S. Hunter (Q) vs B. Krejcikova (9)

Margaret Court Arena – Dalle 02.00 italiane

J. Sinner (4) vs S. Baez (26)

A. Parks vs C. Gauff (4)

Non prima delle 09.00 italiane

M. Timofeeva (Q) vs B. Haddad Maia (10)

S. Korda (29) vs A. Rublev (5)

John Cain Arena – Dalle 01.00 italiane

A. Anisimova vs P. Badosa

Non prima delle 03.00 italiane

T. Fritz (12) vs F. Marozsan

Non prima delle 09.00 italiane

A. de Minaur (10) vs F. Cobolli (Q)

Kia Arena – Dalle 01.00 italiane

T. Machac vs K. Khachanov (15)

M. French vs A. Zakharova (Q)

A. Mannarino vs B. Shelton (16)

1573 Arena – Dalle 01.00 italiane

Match da stabilire

Match da stabilire

Non prima delle 04.00 italiane

E. Avanesyan vs M. Kostyuk

Campo 3 – Dalle 01.00 italiane

Match da stabilire

Match da stabilire

Non prima delle 04.00 italiane

M. Andreeva vs D. Parry

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: per i match principali degli italiani OA Sport.

Foto: LaPresse