Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 14 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Si aprirà domani, domenica 14 gennaio, a partire dall’ 1.00 ora italiana, il primo Slam della stagione 2024 del tennis, gli Australian Open: in programma 32 incontri, 16 per il primo turno maschile ed altrettanti per quello femminile.

Saranno tre gli azzurri impegnati nella prossima notte italiana: tabellone maschile Jannik Sinner sarà opposto al neerlandese Botic van de Zandschulp e Matteo Arnaldi sfiderà la wild card australiana Adam Walton, mentre nel main draw femminile Lucia Bronzetti affronterà l’ucraina Lesia Tsurenko.

Gli Australian Open 2024 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it e discovery+. Di seguito il calendario completo di domenica 14 gennaio degli Australian Open 2024, con tutti gli italiani impegnati.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Domenica 14 gennaio

Rod Laver Arena

Dalle 2.00 ora italiana

Jannik Sinner (Italia, 4) – Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi)

Maria Sakkari (Grecia, 8) – Nao Hibino (Giappone)

Non prima delle 9.00 ora italiana

Novak Djokovic (Serbia, 1) – Dino Prizmic (Croazia, Q)

Ella Seidel (Germania, Q) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 2)

Margaret Court Arena

Dalle 2.00 ora italiana

Mai Hontama (Giappone, WC) – Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca, 9)

Thiago Seyboth Wild (Brasile) – Andrey Rublev (Russia, 5)

Non prima delle 9.00 ora italiana

Magda Linette (Polonia, 20) – Caroline Wozniacki (Danimarca, WC)

Frances Tiafoe (USA, 17) – Borna Coric (Croazia)

John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

Leylah Fernandez (Canada, 32) – Sara Bejlek (Repubblica Ceca, Q)

Dane Sweeny (Australia, Q) – Francisco Cerundolo (Argentina, 22)

Non prima delle 6.00 ora italiana

Taylor Fritz (USA, 12) – Facundo Diaz Acosta (Argentina)

Kia Arena

Dall’1.00 ora italiana

Matteo Arnaldi (Italia) – Adam Walton (Australia, WC)

Alizé Cornet (Francia, WC) – Maria Timofeeva (Russia, Q)

Liudmila Samsonova (Russia, 13) – Amanda Anisimova (USA)

Non prima delle 7.00 ora italiana

Daniel Elahi Galan (Colombia) – Jason Kubler (Australia, WC)

1573 Arena

Dall’1.00 ora italiana

Lesia Tsurenko (Ucraina, 28) – Lucia Bronzetti (Italia)

Fabian Marozsan (Ungheria) – Marin Cilic (Croazia)

Jeffrey John Wolf (USA) – Sebastian Baez (Argentina, 26)

Court 3

Dall’1.00 ora italiana

Alexander Shevchenko (Russia) – Jaume Munar (Spagna)

Alycia Parks (USA) – Daria Snigur (Ucraina, Q)

Non prima delle 5.30 ora italiana

Christopher O’Connell (Australia) – Cristian Garin (Cile)

Court 6

Dall’1.00 ora italiana

Kamilla Rakhimova (Russia) – Emina Bektas (USA)

Pavel Kotov – Arthur Rinderknech (Francia)

Sara Sorribes Tormo (Spagna) – Alina Korneeva (Russia, Q)

Court 7

Dalle 3.00 ora italiana

Zhuoxuan Bai (Cina) – Elina Avanesyan (Russia)

Diane Parry (Francia) – Xinyu Wang (Cina, 30)

Quentin Halys (Francia) – Lloyd Harris (Sudafrica, Q)

Court 13

Dalle 3.00 ora italiana

Tamara Korpatsch (Germania) – Jodie Burrage (Gran Bretagna)

Tomas Machac (Repubblica Ceca) – Shintaro Mochizuki (Giappone, LL)

Caroline Dolehide (USA) – Leolia Jeanjean (Francia, Q)

Court 17

Dalle 4.00 ora italiana

Ana Bogdan (Romania) – Brenda Fruhvirtova (Repubblica Ceca, Q)

Jesper de Jong (Paesi Bassi, Q) – Pedro Cachin (Argentina)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: per i match degli italiani OA Sport.

Foto: LaPresse

