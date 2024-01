Australian Open 2024, Andrea Vavassori cede nel turno decisivo delle qualificazioni a Mate Valkusz

Il terzo e decisivo turno delle qualificazioni maschili degli Australian Open 2024 di tennis è fatale ad Andrea Vavassori, numero 155 ATP, che cede il passo al magiaro Mate Valkusz, numero 214 del mondo, il quale si impone con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Il bilancio dell’Italia nell’ultimo turno del tabellone cadetto, in attesa del match di Flavio Cobolli, è di una vittoria (Giulio Zeppieri) e due sconfitte (Andrea Vavassori e Stefano Napolitano).

Nel primo set l’azzurro recupera dal 15-40 nel secondo game, ma poi ai vantaggi cede la battuta. Vavassori ha subito l’occasione per rientrare, ma nel terzo gioco non sfrutta ben quattro occasioni per l’immediato controbreak. L’azzurro tiene il servizio nel quarto game recuperando dallo 0-30, ma poi dal 3-1 il magiaro piazza un parziale di 12 punti a 3, trovando il break a quindici nel sesto game ed andando poi a chiudere sul 6-1 in 33 minuti.

Nella seconda partita Vavassori parte di nuovo male al servizio, concedendo quattro break point in apertura e cedendo la battuta ai vantaggi. L’azzurro riesce a rimanere in scia all’avversario e poi nell’ottavo game ha due occasioni per operare l’aggancio, ma dal 15-40 l’ungherese infila quattro punti e va sul 5-3. Il tennista italiano si riporta sul 4-5 e nel decimo gioco va sullo 0-30 in risposta, ma Valkusz vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude sul 6-4 in 51 minuti conquistando un posto nel main draw.

Le statistiche premiano il magiaro, che vince 67 punti contro i 47 dell’azzurro. Valkusz chiude in positivo nel saldo vincenti-gratuiti, 18-14, mentre Vavassori è in negativo, 16-24. Il tennista italiano si procura palle break in due game (sei in tutto), ma non le sfrutta, mentre l’ungherese ne ottiene in tre giochi (otto nel complesso) e strappa sempre il servizio all’azzurro.

