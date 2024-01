Calcio a 5: Italia femminile bella e coraggiosa. In Portogallo finisce 2-2

La prima amichevole della nazionale italiana femminile di calcio a 5 in Portogallo, contro la nazionale lusitana è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose a Torres Novas.

LA CRONACA

L’Italia gioca alla grande, diretta dalla ct Salvatore. Le azzurre propongono e passano nel primo tempo con la doppietta griffata da “Pato” Dal’Maz, che viene inframezzata dal momentaneo 1-1 delle padrone di casa messo a referto da Ana Azevedo.

Si entra nella ripresa con la formazione tricolore in vantaggio 1-2. Le lusitane pareggiano i conti nel secondo tempo con Raquel Santos.

A quel punto la partita diventa bella e imprevedibile, le azzurre non indietreggiano di un passo, anzi: vanno ancora vicino al gol non riuscendo però a concretizzare.

Finisce 2-2. Domani si replica alla stessa ora, con la premessa che anche questa sfida possa regalare diverse emozioni.

PORTOGALLO-ITALIA 2-2 (1-2 pt)

PORTOGALLO: Ana Catarina, Matos, Nunes, Alves, Rocha, Carvalhinhos, Azevedo, Janice, Fifò, Pereira, Pedreira, Odete Rocha, Santos, Moreira. Ct Luis Conceiçao

ITALIA: Sestari, Borges, Praticò, Boutimah, Grieco, Mansueto, Adamatti, Vanelli, Ghilardi, Berté, Bovo, Dal’Maz, Ferrara, Carturan. Ct Salvatore

MARCATORI: 3’29’’ pt Dal’Maz (I), 9’25’’ Azevedo (P), 12’11’’ Dal’Maz (I), 10’45’’ st Santos (P)

AMMONITI: Nunes (P)

ARBITRI: Eduardo Coelho (Por), Filipa Prata (Por), Pedro Costa (Por), CRONO: Rita Ferraz (POR)

Foto: Divisione Calcio a 5 / Debora Braga

