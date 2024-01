Biathlon, IBU Cup 2024: vittorie di Frey e di Guigonnat nelle Pursuit in Val Martello. Grande rimonta di Cappellari

Calato il sipario sulla tappa di circuito di IBU Cup di biathlon, in scena in Val Martello. La categoria “cadetta” della pratica su sci stretti e con carabina aveva in programma quest’oggi i due inseguimenti, che hanno decretato la parola fine dell’appuntamento sulle nevi delle valli laterali della Val Venosta.

Nella 12.5km maschile i ragazzi della Norvegia hanno fatto vedere di andar forte, come fatto da chi primeggia a livello assoluto. Doppietta con affermazione di Isak Frey, perfetto nelle serie di tiro, a precedere di 16.5 Vebjoern Soerum, che ha pagato dazio con un errore nell’ultimo poligono in piedi. A completare il podio è stato il tedesco Danilo Riethmueller (1+0+1+1) a 32.9.

In casa Italia il miglior rappresentante è stato Daniele Cappellari. Il nostro portacolori ha fatto vedere grandi qualità nelle sessioni di tiro, visto il 20/20 che gli ha permesso di risalire dalla 43ª posizione della Sprint alla 13ª della Pursuit (+3:10.4). Più indietro gli altri azzurri: David Zingerle si è classificato 21° posto, Cédric Christille 32° e non presente al via Christoph Pircher.

Nella gara femminile, la francese Gilonne Guigonnat ha alzato la voce, rendendosi protagonista di una prova perfetta al tiro, coprendo tutti i bersagli. Alle sue spalle hanno concluso sul podio l’austriaca Anna Andexer (1+1+1+0) a 34.0 e la tedesca Johann Puff (1+0+1+0) a 55.4. Nella top-20 ha terminato Martina Trabucchi (19ª) con quattro errori al poligono e un distacco di 3:10.4. Sara Scattolo e Linda Zingerle si sono classificate rispettivamente al 23° e al 39° posto, con un ritardo di 4:05.7 (0+0+3+4) e di 6:35.4 (0+2+4+1).

Foto: Federico Angiolini

