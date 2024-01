Basket, Marc Gasol appende le scarpe al chiodo: “E’ il momento di dire addio”

Per Marc Gasol è il momento di salutare il basket giocato. Dopo la bellezza di venti stagioni, quattordici delle quali trascorse in NBA, il cestista catalano ha ufficializzato la sua scelta in una conferenza stampa organizzata oggi a Barcellona, sua città Natale.

“È il momento di farmi da parte e condividere tutto ciò che il basket mi ha insegnato e mi ha dato – ha detto Gasol nelle parole raccolte da ANSA – Adesso per me la sfida era ritirarmi. E la affronto con naturalezza, come se fosse il passo necessario. Ma l’istinto del giocatore è quello di lottare contro questa decisione“. Il giocatore ha poi pubblicato un breve video su suoi canali social che riassume le sue gesta più memorabili.

Stando da quanto raccolto dai cronisti in loco, sembra che il giocatore nel futuro rimarrà legato al CB Girona in qualità di Presidente della squadra da lui fondata, per la quale era sceso in campo l’ultima volta a maggio dello scorso anno.

In carriera Marc Gasol ha conquistato due Campionati Mondiali con la Spagna, squadra con cui ha ottenuto anche due medaglie d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Sei anni fa la gioia dell’anello in quel di Toronto.

Foto: Ciamillo