Basket femminile, Coppa Italia: Venezia e Schio staccano il biglietto per la finalissima

Non solo la Coppa Italia maschile di basket sta andando in scena a Torino, ma l’Inalpi Arena ospita anche le Final Four del torneo femminile e oggi sono andate in scena le semifinali. A sfidarsi per un posto in finale sono state Venezia-Sesto San Giovanni e Schio-Ragusa. Ecco come è andata.

Match che parte a senso unico e sembra virtualmente già chiuso dopo dieci minuti quello tra la Reyer Venezia e la Geas Sesto San Giovanni. Troppo forti Matilde Villa e compagne per le milanesi, che faticano a trovare la via del canestro in un primo quarto che si chiude sul 20-4 per le venete. E Venezia tocca anche il +20 prima che la Geas trovi il quinto e sesto punto della serata. Ma a questo punto cambia il match a Torino e sono le venete a faticare a trovare la via del canestro, mentre Moore e Gwathmey accelerano e si va al riposo con Venezia avanti, ma solo 30-25.

E dopo tre minuti della ripresa la rimonta delle meneghine è completata, con il canestro di Conti che vale il sorpasso Geas. Si lotta punto a punto ora, in un match clamorosamente riaperto dopo un primo quarto che sembrava presagire a un dominio di Venezia. Ora, invece, è la Geas Sesto San Giovanni a fare la partita, mentre le venete si bloccano ancora e si va all’ultimo stop con le milanesi avanti 45-40. Geas che tocca il +7, ma reazione Venezia che impatta il risultato a 7’ dalla fine. Geas che si incaponisce con i tiri da oltre l’arco e resta ferma a 47 punti e Venezia che torna avanti. Si sblocca Sesto con un canestro di Panzera, poi la tripla di Bestagno vale il nuovo sorpasso e si torna a combattere punto a punto. Si entra nell’ultimo minuto con il canestro di Villa per il +2 di Venezia, poi a 2” dalla fine Panzera manca il canestro del pareggio e Venezia vince 56-52 e va in finale. Non bastano alla Geas i 14 punti di Gwathmey e i 13 di Moore, mentre per Venezia 12 punti di Shepard e 10 di Villa.

Buona partenza per Ragusa nella seconda semifinale, dove Schio è obbligata a rincorrere fin da subito. Thomas e Chidom firmano il primo 5-0 per Ragusa, con le venete che inseguono, ricuciono, ma poi nel finale tornano a sbagliare troppo, con le siciliane che colpiscono da oltre l’arco e scappano via fino al 20-10 con cui si chiude il primo quarto. E una tripla di Juskaite vale il +13 per Ragusa, con Schio in forte sofferenza e siciliane che rischiano di scappare via, toccando anche il -16. Servono i canestri di Guirantes per ridare fiato alle venete e a tornare in singola cifra di svantaggio. Parziale di 10-0 che riapre i giochi, poi nel finale di primo tempo alza la pressione difensiva Schio che vale il -3, ma risponde Juskaite – che è a quota 18 punti nel primo tempo – e poi Chidom per il 43-36 con cui si va al riposo lungo per Ragusa.

Continua a inseguire Schio, con le due formazioni che nella prima parte della ripresa si equivalgono praticamente perfettamente, con Ragusa che resta tra i 7 e i 9 punti di vantaggio. Ma un parziale di 8-0 vale il -1 per Schio, anche se le siciliane reagiscono e non permettono alle venete di chiudere il gap. Gap annullato, però, a 3’35” dalla fine del quarto con la tripla di Parks, poi tre punti per Bestagno e sorpasso di Schio. E venete che ora trovano con facilità le triple, anche se risponde Jakubcova e si va all’ultimo stop con Schio avanti 55-53. Ultimi 10 minuti che iniziano con i due canestri stregati e un parziale di solo 2-0 per oltre due minuti di gioco, ma la tripla di Guirantes vale il +7 per Schio. Non si sblocca Ragusa, con uno 0/5 al tiro nei primi 4 minuti del quarto, ma non ne approfittano le venete, che non scappano via e a metà quarto la tripla di Pastrello vale il -4 per Ragusa. Si segna pochissimo ora (7-4 per Schio il parziale in 7 minuti di gioco) e il canestro che si inventa Keys rischia di chiudere il discorso con le venete che vanno a +8. E match che finisce sulla tripla allo scadere dei 24 secondi di Guirantes che manda in doppia cifra di vantaggio le venete. Vince, dunque, Schio che batte Ragusa 67-58 e va in finale dove sfiderà Venezia. Top scorer sono Guirantes per Schio e Juskaite per Ragusa con 20 punti, ma ci sono anche i 18 di Parks per le venete e i 16 di Chidom per le siciliane.