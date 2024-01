Basket, Ettore Messina: “Dobbiamo cercare di essere come Sinner: lui sta lì con la testa anche quando è difficile”

MILANO – Con il punteggio di 74-70, l’Olimpia Milano ha battuto il Barcellona questa sera al Forum di Assago tornando a ruggire in Eurolega. Ora i campioni d’Italia viaggiano in Europa con un record di 10 vittorie e 13 sconfitte, in 23 partite giocate, con l’obiettivo di agganciare il treno dei “Play In”.

Al termine della partita, ecco le parole dei coach delle due squadre: Roger Grimau per i catalani e Ettore Messina per l’Olimpia Milano.

Roger Grimau: “Congratulazioni a Milano per la vittoria: ha giocato un gran primo tempo costruendo un vantaggio che poi ha gestito per tutta la partita. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a rientrare. Siamo un po’ preoccupati per come i nostri giocatori vengono trattati dagli arbitri.

In trasferta non stiamo giocando bene, ma in Eurolega è molto difficile. Più che altro se parti male, poi è difficile rientrare, perché tutte le formazioni in casa sono molti forti”.

Ettore Messina: “Abbiamo giocato un primo tempo eccellente difendendo e muovendo bene la palla. Nella ripresa siamo usciti dagli spogliatoi in maniera scadente. La partita è diventata equilibrata e abbiamo rischiato di buttare tutto via, come successo altre volte. Questa volta però siamo stati bravi a tenere, al netto di qualche errore. Ci teniamo il buono, ma dobbiamo lavorare. Tenere il Barcellona a 70 punti, una squadra che segna tanto, non è stato facile.

I momenti difficili durante la partita? Tutti voi state guardando Sinner in questi giorni: ha un’abilità incredibilie, lui riesce a stare li con la testa anche nei momenti difficili. Questo dovremmo cercare di farlo anche noi.

A che punto siamo del nostro cammino in Eurolega? Abbiamo recuperato Shields e questo è un punto a favore. Contro tutte le squadre, Maccabi a parte, abbiamo fatto vedere di esserci. Dobbiamo risolvere la questione legata ai nostri momenti di difficoltà. Ora pensiamo al futuro: domenica prossima, in campionato, se tutto va bene, dovremmo avere a disposizione Mirotic per 15 minuti. “.

L’Olimpia Milano giocherà la prossima partita in Serie A in casa contro Sassari, per poi trasferirsi ad Atene per sfidare il Panathinaikos in Eurolega.

Foto: Claudio Degaspari Ciamillo Castoria