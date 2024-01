Dopo aver svelato date e sedi, la FIBA ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tre tornei Preolimpici, tra cui quello che vedrà protagonista la Nazionale italiana femminile di basket 3×3, allenata da Andrea Capobianco: le azzurre sono state inserite nella Pool D insieme ad Israele, Ungheria e Paesi Bassi.

Ad Hong Kong, sede di uno dei 3 Preolimpici di basket 3×3, il torneo si disputerà dal 12 al 14 aprile: in palio un biglietto per Parigi 2024 sia per gli uomini che per le donne, così come per il torneo previsto ad Utsunomiya, in Giappone, dal 3 al 5 maggio 2024.

L’Italia femminile, invece, prenderà parte al torneo, anticipato di una settimana rispetto a quanto annunciato in precedenza, che si svolgerà a Debrecen, in Ungheria, dal 16 al 19 maggio: in quell’occasione saranno 3 i posti a disposizione, sia tra le donne che tra gli uomini, per il torneo olimpico.

I tornei olimpici si giocheranno in Place de la Concorde a Parigi da 30 luglio al 5 agosto: qualora le squadre che si qualificheranno ad Hong Kong ed Utsunomiya fossero già inserite anche nei gironi di Debrecen, queste saranno sostituite dalle prime Nazioni non partecipanti guardando al ranking.

PREOLIMPICI DI BASKET 3X3 FEMMINILE

Hong Kong (Cina), 12-14 aprile

Pool A: Ungheria, Polonia, Egitto, Hong Kong

Pool B: Paesi Bassi, Azerbaigian, Mongolia, Cile

Utsunomiya (Giappone), 3-5 maggio

Pool A: Germania, Giappone, Austria, Brasile

Pool B: Canada, Paesi Bassi, Australia, Kenya

Debrecen (Ungheria), 16-19 maggio

Pool A: Germania, Azerbaigian, Polonia, Tunisia

Pool B: Canada, Lituania, Repubblica Ceca, Cile

Pool C: Spagna, Giappone, Egitto, Mongolia

Pool D: Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Israele

Foto: FIP