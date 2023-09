Basket, tutte le qualificate alle Olimpiadi dai Mondiali: assegnati anche i pass europei

Sono stati assegnati tutti i 7 pass olimpici in palio ai Mondiali 2023 di basket: salgono così ad 8 le squadre qualificate ai Giochi di Parigi 2024, mentre le altre 4 formazioni, che andranno a comporre il quadro delle 12 ammesse, usciranno dai Preolimpici del prossimo anno.

Alla Francia, ammessa in qualità di Paese ospitante, si sono aggiunte Germania e Serbia, le migliori europee, giunte in semifinale, così come le due migliori panamericane, ovvero USA e Canada, anche loro giunte al penultimo atto della rassegna iridata.

Un solo slot disponibile, invece, per gli altri Continenti: la miglior africana è stata il Sud Sudan, mentre per quanto concerne l’Asia la migliore è stata il Giappone, infine per quel che riguarda l’Oceania la migliore ai Mondiali è stata l’Australia.

SQUADRE QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI DAI MONDIALI 2023

Francia (Paese ospitante)

Germania (Europa)

Serbia (Europa)

USA (Americhe)

Canada (Americhe)

Sud Sudan (Africa)

Giappone (Asia)

Australia (Oceania)

