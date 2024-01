Badminton, i ranking olimpici aggiornati: Giovanni Toti difende un piazzamento utile alla qualificazione

Nell’ultimo aggiornamento del ranking olimpico del badminton sorride l’Italia nella corsa verso la qualificazione a Parigi 2024: al momento Giovanni Toti risulterebbe qualificato ai Giochi nel singolare maschile. L’azzurro si trova al 61° posto e sarebbe il 30° degli atleti qualificati, allungando nel duello interno con Fabio Caponio, ora 74°.

La Race to Paris Ranking List si è aperta da nove mesi, il 1° maggio 2023, e si chiuderà il 30 aprile 2024, decretando tutti i qualificati alle Olimpiadi di Parigi: sono 35 gli slot disponibili in singolare, sia per gli uomini che per le donne (più eventuale riallocazione della quota francese), mentre in doppio sono 16 le coppie che voleranno a Parigi, sia nel maschile che nel femminile che nel misto.

Una quota per genere è riservata alla Francia, ma in caso di qualificazione tramite ranking ci sarà riallocazione, mentre due per genere saranno quelle riservate per i posti universali: il contingente massimo è di 16 atleti, otto per genere: ci arriverà la Nazione che avrà, alla chiusura del ranking, due atleti tra i primi 16 in singolare e due coppie tra le prime otto in doppio (ovviamente ciò vale per ciascun tabellone).

In caso contrario, ogni Paese potrà qualificare un atleta in singolare, se il secondo è fuori dai primi 16, ed una coppia in doppio, se la seconda è fuori dalle prime otto. Ciò comporta, per i Paesi di maggior tradizione, l’obbligo di dover ridurre quasi al minimo i contingenti, e, considerata anche la rappresentanza continentale, permetterà a Paesi con rappresentanti indietro nel ranking di avere qualche atleta qualificato.

L’Italia, al momento, vedrebbe qualificato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 Giovanni Toti nel singolare maschile, ma occorrerà difendere il pass per i tre mesi che mancano alla chiusura del ranking, soprattutto dagli assalti di Fabio Caponio, con i due in lotta per il pass, mentre per i doppi appare complessa la scalata del ranking olimpico.

RACE TO PARIS RANKING LIST BADMINTON

Aggiornata il 23 gennaio 2024

SINGOLARE MASCHILE

1 Viktor AXELSEN Denmark 96.435

2 SHI Yu Qi China 86.404

3 Kodai NARAOKA Japan 81.015

4 LI Shi Feng China 76.598

5 Anthony Sinisuka GINTING Indonesia 73.621

6 PRANNOY H. S. India 73.314

7 Jonatan CHRISTIE Indonesia 73.131

8 Anders ANTONSEN Denmark 73.050

9 Kunlavut VITIDSARN Thailand 71.778

10 LEE Zii Jia Malaysia 64.576

[…]

61 Giovanni TOTI Italy 24.050 (al momento sarebbe il 30° dei 36 singolaristi qualificati)

74 Fabio CAPONIO Italy 20.309

106 Christopher VITTORIANI Italy 14.540

290 Enrico BARONI Italy 4.513

525 Luca ZHOU Italy 1.390

761 Alessandro GOZZINI Italy 670

1414 Zyver John DE LEON Italy 80

1424 Simone PICCININ Italy 70

1643 Marco DANTI Italy 10

SINGOLARE FEMMINILE

1 AN Se Young Korea 108.714

2 CHEN Yu Fei China 100.796

3 TAI Tzu Ying Chinese Taipei 91.536

4 Akane YAMAGUCHI Japan 86.987

5 Carolina MARIN Spain 82.447

6 HE Bing Jiao China 73.374

7 Gregoria Mariska TUNJUNG Indonesia 69.811

8 HAN Yue China 69.110

9 Beiwen ZHANG USA 64.880

10 WANG Zhi Yi China 61.170

[…]

106 Yasmine HAMZA Italy 15.370

135 Judith MAIR Italy 12.223

180 Gianna STIGLICH Italy 8.155

756 Emma PICCININ Italy 412

764 Katharina FINK Italy 360

1104 Anna Sofie DE MARCH Italy 20

DOPPIO MASCHILE

2 LIANG Wei Keng / WANG Chang China 93.411

3 KANG Min Hyuk / SEO Seung Jae Korea 92.505

1 Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN Denmark 87.359

5 Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY India 87.231

4 Aaron CHIA / SOH Wooi Yik Malaysia 87.064

6 Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI Japan 80.201

7 LIU Yu Chen / OU Xuan Yi China 74.088

8 Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO Indonesia 73.829

9 LEE Yang / WANG Chi-Lin Chinese Taipei 67.798

10 Muhammad Shohibul FIKRI / Bagas MAULANA Indonesia 62.140

[…]

172 Giovanni GRECO / David SALUTT Italy 6.340

223 Matteo MASSETTI / David SALUTT Italy 4.233

384 David SALUTT / Kevin STROBL Italy 2.070

942 Alessandro GOZZINI / Luca ZHOU Italy 350

942 Luca BELLAZZI / Thomas BIANCHI Italy 350

942 Zyver John DE LEON / Simone PICCININ Italy 350

942 Gianmarco BAILETTI / Matteo MASSETTI Italy 350

942 Gianmarco BAILETTI / Kevin STROBL Italy 350

1082 Calle FREDHOLM / Luca ZHOU 100

1118 Fabio CAPONIO / Giovanni TOTI Italy 23

DOPPIO FEMMINILE

1 CHEN Qing Chen / JIA Yi Fan China 108.654

2 BAEK Ha Na / LEE So Hee Korea 92.270

3 KIM So Yeong / KONG Hee Yong Korea 82.525

4 Nami MATSUYAMA / Chiharu SHIDA Japan 81.745

5 ZHANG Shu Xian / ZHENG Yu China 80.013

6 LIU Sheng Shu / TAN Ning China 79.880

7 Mayu MATSUMOTO / Wakana NAGAHARA Japan 77.903

8 Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA Japan 75.775

9 Apriyani RAHAYU / Siti Fadia Silva RAMADHANTI Indonesia 73.193

10 Jongkolphan KITITHARAKUL / Rawinda PRAJONGJAI Thailand 67.533

[…]

182 Martina CORSINI / Miranda JOHANSSON Italy 4.460

203 Martina CORSINI / Judith MAIR Italy 3.889

474 Judith MAIR / Emma PICCININ Italy 963

595 Martina CORSINI / Gianna STIGLICH Italy 823

705 Anna Sofie DE MARCH / Emma PICCININ Italy 350

705 Martina CORSINI/ Kirsten DE WIT Italy 350

771 Emma PICCININ / Gianna STIGLICH Italy 151

DOPPIO MISTO

1 ZHENG Si Wei / HUANG Ya Qiong China 103.556

2 Yuta WATANABE / Arisa HIGASHINO Japan 92.991

3 FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping China 88.900

4 SEO Seung Jae / CHAE Yu Jung Korea 86.626

5 Dechapol PUAVARANUKROH / Sapsiree TAERATTANACHAI Thailand 80.534

6 KIM Won Ho / JEONG Na Eun Korea 75.717

7 JIANG Zhen Bang / WEI Ya Xin China 75.630

8 TANG Chun Man / TSE Ying Suet Hong Kong China 69.230

9 CHEN Tang Jie / TOH Ee Wei Malaysia 65.478

10 Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE Denmark 62.228

[…]

203 Gianmarco BAILETTI / Martina CORSINI Italy 4.520

286 David SALUTT / Martina CORSINI Italy 2.970

312 Gianmarco BAILETTI / Miranda JOHANSSON Italy 2.640



Foto: European Games 2023