Calendario badminton 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il 2024 per il badminton si aprirà con i tornei continentali, a squadre ed individuali: dal 14 al 18 febbraio a Lodz, in Polonia, si disputeranno gli Europei a squadre maschili e femminili, mentre dal 9 al 14 aprile sono in calendario gli Europei individuali, in Germania, a Saarbrücken.

A seguire le Thomas & Uber Cup Finals, manifestazione equivalente ai Mondiali a squadre maschili e femminili, in programma a Chengdu (Cina) dal 27 aprile al 5 maggio, mentre nell’anno olimpico non si disputeranno i Mondiali individuali.

I tornei dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si terranno dal 27 luglio al 5 agosto, mentre per quanto riguarda le Paralimpiadi il badminton sarà protagonista dal 28 agosto all’8 settembre, infine le World Tour Finals si giocheranno dall’11 al 15 dicembre ad Hangzhou (Cina).

CALENDARIO BADMINTON 2024

14-18 febbraio Europei a squadre maschili e femminili Lodz (Polonia)

09-14 aprile Europei individuali Saarbrücken (Germania)

27 aprile-05 maggio Thomas & Uber Cup Finals Chengdu (Cina)

27 luglio-05 agosto Giochi Olimpici Parigi (Francia)

28 agosto-08 settembre Giochi Paralimpici Parigi (Francia)

11-15 dicembre World Tour Finals Hangzhou (Cina)

