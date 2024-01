Australian Open, verso le semifinali più scontate con i primi 4 del ranking? Zverev unica mina vagante

Si è entrati nella seconda settimana degli Australian Open 2024 con le prime sfide valevoli per gli ottavi di finale. Nel tabellone maschile stanno per delinearsi probabilmente le semifinali più attese e che andrebbero a coinvolgere i primi quattro del ranking mondiale. Djokovic e Sinner sono già qualificati per i quarti, mentre Alcaraz e Medvedev devono ancora raggiungere questo traguardo. Sul cammino dei quattro, però, qualche insidia c’è.

Partiamo dal primo quadrante ed è quello capeggiato da Novak Djokovic. Il serbo ha passeggiato quest’oggi su quello che rimaneva di Adrian Mannarino, arrivato distrutto al match odierno dalle fatiche incredibili dei turni precedenti. Adesso nei quarti per il numero uno del mondo ci sarà Taylor Fritz, ma l’americano ha uno storico davvero negativo con il serbo, visto che in otto precedenti non è mai riuscito a vincere.

Il secondo quadrante è invece quello del nostro Jannik Sinner, che ha messo nel mirino la semifinale con Novak Djokovic in un’altra sfida epica dopo quelle alle ATP Finals e in Coppa Davis. L’altoatesino è l’unico tra i primi quattro a non aver concesso un solo set agli avversari, compreso il 3-0 rifilato a Karen Khachanov in una giornata dove la prima di servizio lo ha un po’ tradito ad inizio partita. Adesso la sfida con Andrey Rublev, uscito dalla battaglia di cinque set con Alex De Minaur, con il russo che è sicuramente un avversario da non sottovalutare, ma che comunque si sposa perfettamente con le caratteristiche di Sinner.

Nel terzo quadrante è presente Daniil Medvedev ed il russo sembra veramente proiettato verso una comodissima semifinale. Il numero tre del mondo si troverà di fronte ora il super sorprendente portoghese Nuno Borges e poi nei quarti il vincente del match tra Hubert Hurkacz (forse la vera insidia) e la wild card francese Arthur Cazaux, altra grandissima sorpresa del tabellone maschile.

L’ultimo quadrante è quello capeggiato da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, però, ha probabilmente l’avversario più difficile da affrontare nei quarti di finale. Si tratta di Alexander Zverev, con il tedesco che incrocerà negli ottavi di finale il britannico Cameron Norrie, anche se quest’ultimo ha speso molto contro Zeppieri e Ruud. Per Alcaraz, invece, prima ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, ma anche il serbo arriva con energie abbastanza al lumicino.

Djokovic-Sinner e Alcaraz-Medvedev, saranno queste le semifinali a Melbourne? I Big Four pronti a contendersi il titolo, ma il resto del mondo cercherà di fermarli.

