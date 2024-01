Australian Open: Sinner e Arnaldi vanno veloci, esordio per Djokovic. Rublev e Fritz, che fatica!

Va in archivio la prima giornata per quanto riguarda l’edizione 2024 degli Australian Open. Per la prima volta lo Slam di Melbourne comincia di domenica, con risultati interessanti, ma che per il momento non modificano nella sostanza i rapporti di forza nel tabellone maschile.

Si è giocato, in particolare, in larga parte della parte alta. Al di là del confronto generazionale tra Novak Djokovic e Dino Prizmic, con il croato nato pochi mesi dopo che il serbo aveva già disputato il proprio primo Slam in carriera (vinse tre game con Marat Safin, che poi conquistò Melbourne). Chiaramente il livello è ancora immensamente diverso, ma è importante il rendimento mostrato da Prizmic. Prossimo step per il numero 1 del mondo, dopo queste quattro ore, uno tra Popyrin e Polmans: Australia, in breve.

Si dipana bene l’esordio degli italiani: non era scontato vincere in tre set con l’olandese Botic van de Zandschulp, ma Jannik Sinner lo ha fatto, ed è un attestato di valore. Adesso per lui ancora sapore d’orange con Jesper de Jong, passato da un buon sorteggio da qualificato per battere l’argentino Pedro Cachin. Per Matteo Arnaldi, invece, contro Adam Walton si è semplicemente trattato di stabilizzarsi per un set prima di mettersi sulla strada (potenzialmente) di Alex de Minaur.

Non molte le sorprese, tra le quali si può annoverare lo spagnolo Jaume Munar che fa ciò che vuole del russo Alexander Shevchenko, mentre l’ungherese Fabian Marozsan non concede scampo al croato Marin Cilic in un match che era tra gli osservati speciali tra quelli non di grido. Il colpo lo rischia di fare Thiago Seyboth Wild, ma nel super tie-break il brasiliano finisce la benzina e lascia strada ad Andrey Rublev, con il russo che è atteso da un tabellone perlomeno complesso. Rischia grosso anche Taylor Fritz, due volte sotto di un set contro l’argentino Facundo Diaz Acosta e anche condizionato da problemi alla caviglia sinistra. Alla fine, però, porta a casa il match.

RISULTATI AUSTRALIAN OPEN 2024 TABELLONE MASCHILE

Djokovic (SRB) [1]-Prizmic (CRO) [Q] 6-2 6-7(5) 6-3 6-4

Munar (ESP)-Shevchenko 6-3 6-3 6-1

O’Connell (AUS)-Garin (CHI) 3-6 7-5 4-6 6-1 7-5

Fritz (USA) [12]-Diaz Acosta (ARG) 4-6 6-3 3-6 6-2 6-4

Marozsan (HUN)-Cilic (CRO) [PR] 6-1 2-6 6-2 7-5

F. Cerundolo (ARG) [22]-Sweeny (AUS) [Q] 3-6 6-3 6-4 2-6 6-2

Sinner (ITA) [4]-van de Zandschulp (NED) 6-4 7-5 6-3

de Jong (NED) [Q]-Cachin (ARG) 4-6 6-2 6-3 6-4

Galan (COL)-Kubler (AUS) [WC] 2-6 6-3 7-6(3) 4-6 7-6(8)

Baez (ARG) [26]-Wolf (USA) 3-6 6-2 6-3 3-0 rit.

Tiafoe (USA) [17]-Coric (CRO) 6-3 7-6(7) 2-6 6-3

Machac (CZE)-Mochizuki (JPN) [LL] 7-5 6-1 7-5

Arnaldi (ITA)-Walton (AUS) [WC] 7-6(5) 6-2 6-4

Kotov-Rinderknech (FRA) 7-5 6-1 6-7(6) 6-7(5) 6-3

Halys (FRA)-Harris (RSA) [Q] 4-6 7-6(5) 7-5 7-6(2)

Rublev [5]-Seyboth Wild (BRA) 7-5 6-4 3-6 4-6 7-6(6)

Foto: Juergen Hasenkopf / IPA

