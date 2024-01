Australian Open, risultati tabellone donne 17 gennaio: avanzano Sabalenka e Gauff, fuori Sakkari, Garcia e Jabeur

Si è chiusa la quarta giornata e quindi è iniziato il secondo turno con i primi sedici incontri del tabellone di singolare femminile agli Australian Open 2024 di tennis: in campo la parte bassa del tabellone, senza azzurre impegnate.

La russa Elina Avanesyan elimina la numero 8, l’ellenica Maria Sakkari, per 6-4 6-4 ed affronterà l’ucraina Marta Kostyuk, che rimonta la belga Elise Mertens, numero 25, per 5-7 6-1 7-6 (10-6), mentre la qualificata russa Maria Timofeeva piega la wild card danese Caroline Wozniacki per 1-6 6-4 6-1 e sfiderà la testa di serie numero 10, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che liquida la qualificata russa Alina Korneeva per 6-1 6-2.

La polacca Magdalena Frech elimina la transalpina Caroline Garcia, numero 16, per 6-4 7-6 (2), e sfiderà la qualificata russa Anastasia Zakharova, che liquida la slovena Kaja Juvan per 6-1 6-1, invece la statunitense

Alycia Parks supera la canadese Leylah Fernandez, numero 32, per 7-5 6-4, ed affronterà la connazionale Coco Gauff, numero 4, che vince il derby contro Caroline Dolehide per 7-6 (2) 6-2.

La russa Mirra Andreeva maltratta la numero 6, la tunisina Ons Jabeur, battuta per 6-0 6-2 e se la vedrà con la transalpina Diane Parry, che supera la russa Kamilla Rakhimova per 7-5 6-2, mentre la qualificata australiana Storm Hunter piega la tedesca Laura Siegemund per 6-4 3-6 6-3 ed incontrerà la testa di serie numero 9, la ceca Barbora Krejcikova, che liquida l’altra teutonica Tamara Korpatsch per 6-2 6-2.

La statunitense Amanda Anisimova regola l’argentina Nadia Podoroska per 6-2 6-3 ed incrocerà la spagnola Paula Badosa, che batte la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-2 6-3, infine l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 28, supera la spagnola Rebeka Masarova per 6-3 6-4 e sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del tabellone, che elimina la qualificata ceca Brenda Fruhvirtova per 6-3 6-2.

RISULTATI DONNE 17 GENNAIO

Foto: LaPresse

