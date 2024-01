Australian Open, i risultati di oggi: fuori Tiafoe e Cerundolo tra le teste di serie, c’è Baez per Sinner

La quarta giornata degli Australian Open è in via di definizione, con i soli Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic ancora in campo con Jordan Thompson ed Alexei Popyrin. Giornata da mezzo sorriso per l’Italia, che esulta con Jannik Sinner, facile con De Jong, e Flavio Cobolli, che si impone su Pavel Kotov e avrà di fronte Alex De Minaur, che rende più scuro i colori azzurri rifilando una sonora lezione a Matteo Arnaldi. Mentre Luca van Assche getta nel baratro Lorenzo Musetti, che si spegne tra quarto e quinto set.

La tornata odierna ha fatto uscire di scena Frances Tiafoe: lo statunitense non è mai stato convincente in queste prime settimane di 2024 e lo dimostra prendendo paga da Tomas Machac, con il ceco padrone del campo e che andrà ad affrontare Karen Khachanov per un posto agli ottavi di finale, un match che Sinner osserverà con attenzione.

Ma prima c’è il terzo turno, e l’avversario di Jannik sarà Sebastian Baez: gli ci vogliono oltre tre ore per avere ragione di Daniel Elahi Galan in un derby sudamericano. Per l’azzurro non è la prima volta che lo trova di fronte: lo scorso ottobre si impose ai sedicesimi di finale del 1000 di Shanghai, rimontando da sotto un set.

Fra le altre teste di serie, pochi problemi per Taylor Fritz che lascia solo quattro giochi ad Hugo Gaston e avrà di fronte l’ungherese Fabian Maroszan, capace di sorprendere la testa di serie numero 22 Francisco Cerundolo; al terzo turno interessante scontro di stili tra Ben Shelton, che ha sofferto un po’ nella seconda metà di partita con Christopher O’Connell, ed Adrian Mannarino, che ha rischiato di subire la rimonta da Jaume Munar.

Avanza anche l’argentino Tomas Etcheverry, che supera di slancio Gael Monfils e si garantisce l’opportunità di sfidare Djokovic in caso di successo su Popyrin. Pochi problemi per Sebastian Korda ed Andrey Rublev, entrambi capaci di battere Quentin Halys e Christopher Eubanks con un triplo 6-4: curioso che si affronteranno ai sedicesimi.

AUSTRALIAN OPEN, RISULTATI 17 GENNAIO

J. Sinner b. J. De Jong 6-2 6-2 6-2

A. De Minaur b. M. Arnaldi 6-3 6-0 6-3

S. Baez b. D. E. Galan 7-5 2-6 6-2 6-4

F. Cobolli b. P. Kotov 7-5 6-3 5-7 6-2

L. van Assche b. L. Musetti 6-3 3-6 6-7 6-3 6-0

K. Khachanov b. A. Kovacevic 6-4 6-3 4-6 6-3

T. Fritz b. H. Gaston 6-0 6-3 6-1

F. Maroszan b. F. Cerundolo 7-6 6-4 6-2

B. Shelton b. C. O’Connell 6-4 6-1 3-6 7-6

A. Mannarino b. J. Munar 6-3 6-3 1-6 2-6 6-3

T. Machac b. F. Tiafoe 6-4 6-4 7-6

T. M. Etcheverry b. G. Monfils 6-4 6-4 6-4

S. Korda b. Q. Halys 6-4 6-4 6-4

A. Rublev b. C. Eubanks 6-4 6-4 6-4

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...