Australian Open, Italia da record a Melbourne: nove tennisti al 2° turno, un inedito!

E’ andato in archivio il ciclo di incontri che ha posto fine al primo turno del tabellone maschile e femminile degli Australian Open 2024. In casa Italia i primi tre giorni di match hanno portato a un riscontro inatteso e da considerare. Sono, infatti, sei giocatori e tre giocatrici ad approdare al secondo round del Major ed è una cosa che non ha precedenti.

Il record era di otto e risaliva a tre edizioni diverse a Melbourne, ovvero 2002, 2006 e 2009. Un dato frutto di quanto fatto specialmente a livello maschile, dove su sei tennisti in tabellone, tutti e sei hanno vinto, ma anche al femminile dove sono state tre su sei a qualificarsi al prossimo round.

Un dato che, se vogliamo, segue quanto si era dedotto sul finire del 2023, ovvero che il tennis italiano sia in buona salute. La vittoria di Coppa Davis, 47 anni dopo la prima e unica volta (1976), e il raggiungimento della Finale della BJK Cup sono un po’ frutto di un gruppo di giocatori e giocatrici in cui c’è la voglia di migliorare e di continuare a evolversi.

Ovviamente, la stella è Jannik Sinner, ma alle sue spalle vi sono altri che possono dire la loro. Tra gli uomini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri sono parte di un gruppo dall’età media anche piuttosto bassa, visto che Sonny tra questi è il più anziano, essendo un classe ’95. Questo fa pensare che ci siano basi per costruire un futuro con ambizioni.

Per quanto riguarda le donne, le vittorie di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, hanno fatto da contraltare alle sconfitte di Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Sara Errani. Ko prevedibili viste le avversarie con cui quest’ultime si sono confrontate. Bene soprattutto Paolini che, dopo le ottime cose messe in mostra nella seconda parte del 2023, ha voglia di confermarsi in top-30 e se possibile guadagnare ancora posizioni. L’ottimo lavoro fatto da Renzo Furlan sta dando dei risultati e vedremo a cosa la porterà. Si spera poi, nel caso di Cocciaretto, che i contrattempi fisici siano terminati perché le qualità ci sono nel tennis della marchigiana.

Foto: LaPresse

