Australian Open, Italia da en plein nel tabellone maschile: 6 su 6 qualificati al 2° turno!

Un’Italia da en plein quella che ha concluso il ciclo di incontri nel primo turno degli Australian Open 2024. Nel tabellone maschile sono stati sei i tennisti del Bel Paese a scendere in campo e sono arrivati sei successi. Un filotto frutto dei seguenti risultati:

Jannik Sinner b. Botic van de Zandschulp 6-4 7-5 6-3

Lorenzo Musetti b. Benjamin Bonzi 7-6 7-6 4-6 6-2

Matteo Arnaldi b. Adam Walton 7-6 6-2 6-4

Flavio Cobolli b. Nicolas Jarry 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5

Giulio Zeppieri b. Dusan Lajovic 6-3 3-6 6-3 7-6

Lorenzo Sonego b. Daniel Evans 4-6 7-6 6-2 7-6

ANALISI RISULTATI – Rispettati i pronostici nel caso di Sinner, Musetti, Arnaldi, mentre Cobolli, Zeppieri e Sonego non partivano favoriti al cospetto dei loro avversari, considerando soprattutto i due ragazzi più giovani (Cobolli e Zeppieri) che prendevano parte per la prima volta ai match del tabellone principale, dopo aver affrontato con grande autorevolezza la qualificazioni.

RECORD – Migliorato quindi il record del 1992 quando furono cinque i tennisti ad approdare al secondo turno. Si parla di Omar Camporese, Gianluca Pozzi, Paolo Canè, Cristiano Caratti e Stefano Pescosolido, capaci di centrare questo obiettivo. È chiaro che, nel tennis, la vittoria è solo di chi alzerà il trofeo, ma questo dato è da considerare in relazione a quanto già notato precedentemente.

MEDIA ANAGRAFICA – Si è reduci dal successo di Coppa Davis, dove l’Italia si è dimostrata la migliore, riportando l’Insalatiera nei confini nostrani 47 anni dopo. Il tutto ottenuto da un gruppo di giocatori giovane. Se si va fare una media anagrafica del roster di tennisti che sono al secondo turno in Australia ne vien fuori il seguente dato:

Jannik Sinner (22 anni) Lorenzo Musetti (21 anni) Matteo Arnaldi (22 anni) Flavio Cobolli (21 anni) Giulio Zeppieri (22 anni) Lorenzo Sonego (28 anni)

Media anagrafica = 22.66 anni

C’è quindi margine per investire nel futuro. Non ci sono dubbi che Sinner sia tra questi il migliore e con maggiori possibilità per vincere i tornei più importanti con una certa continuità. Tuttavia, alle sue spalle, ci sono tennisti che possono dare ulteriore spinta al movimento e quanto sta accadendo a Melbourne non è casuale.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...