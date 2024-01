Australian Open, definiti i quattro semifinalisti: quante ore sono rimasti in campo sinora

Dopo undici giornate consecutive di azione, il tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024 si ferma domani per un giorno (in cui andranno in scena le semifinali femminili) in attesa di tornare protagonista venerdì con le semifinali. Il penultimo atto del torneo vedrà impegnati tre dei migliori quattro giocatori al mondo insieme al n.6 ATP: Novak Djokovic contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev contro Alexander Zverev.

I quattro semifinalisti hanno avuto sin qui dei percorsi molto diversi tra loro, il che potrebbe avere un impatto più o meno rilevante a livello di energie ancora a disposizione in vista delle battute conclusive dell’Happy Slam. Particolarmente interessante il dato relativo al tempo trascorso in campo nei cinque turni precedenti per raggiungere le semifinali a Melbourne.

Sinner, non concedendo neanche un set ai suoi avversari, ha accumulato sin qui 11 ore e 22 minuti di gioco in attesa del big match con il numero 1 del ranking. Djokovic, a differenza dell’azzurro, ha invece lasciato per strada tre set (spalmati su tre incontri) passando 14 ore e 9 minuti in campo dal primo turno con Prizmic al quarto di finale con Fritz.

Ancor più dispendiosi i cammini dei semifinalisti della parte bassa del tabellone, che partirebbero in ogni caso sfavoriti nella finalissima. Medvedev è rimasto in campo per 16 ore e 15 minuti totali, vincendo una sola volta 3-0 (al terzo turno con Auger-Aliassime) e spuntandola al quinto set in due occasioni, mentre Zverev ha impiegato addirittura 17 ore e 2 minuti (perdendo in tutto 6 set) per approdare alla semifinale del Major australiano.

Foto: Lapresse