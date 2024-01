Australian Open, Arnaud Clement: “Penso che Sinner possa vincere lo Slam, vi dico perché”

Jannik Sinner affronterà domani il russo Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del ranking) arriva all’appuntamento senza aver perso alcun set nel proprio percorso e avendo dimostrato di saper vincere in vari modi fino a questo momento. Sul suo cammino ci sarà un tennista di qualità, ma che però ha spesso perso nello scontro diretto con lui, ovvero il russo Andrey Rublev.

Un livello di gioco che Jannik sta confermando da alcuni mesi, in un slot temporale che ha preso il via dopo gli US Open del 2023. Attraverso grandi risultati e vittorie, l’azzurro ha scalato la classifica mondiale, proiettandosi alla posizione n.4 e quindi essendo, per definizione, tra i favoriti per il successo a Melbourne. A questo proposito, ai microfoni di Eurosport, ha detto la sua Arnaud Clement.

L’ex giocatore francese, attuale tecnico, ha un’esperienza particolare alle spalle legata all’Australia, ricordando la Finale raggiunta nel 2001 e persa contro Andre Agassi. “L’anno scorso parlavamo di Djokovic e Alcaraz, ora ci chiediamo addirittura se Sinner abbia preso il posto dello spagnolo. Penso che l’italiano quest’anno vincerà gli Australian Open. Perché? Perché in semifinale affronterebbe Djokovic, quindi se vincesse sarebbe potenzialmente favorito in finale contro l’Alcaraz e anche per il livello di gioco che ci mostra da diversi mesi“, ha dichiarato l’ex tennista transalpino.

Certo, battere Djokovic che in questo torneo non perde dal 2018 sarebbe un’impresa titanica. Vedremo se ci sarà questo incrocio nel penultimo atto e se davvero Jannik avrà le possibilità per battere l’asso serbo.

