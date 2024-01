Australian Open, Stefanos Tsitsipas batte Bergs in quattro set e accede al secondo turno

Vittoria in rimonta per Stefanos Tsitsipas all’esordio all’Australian Open. Sul cemento di Melbourne, il greco (testa di serie n.7) va sorprendentemente sotto di un set contro il lucky loser belga Zizou Bergs (ricordiamo che quest’ultimo ha preso il posto dell’infortunato Matteo Berrettini), ma poi reagisce e si impone in rimonta con il punteggio finale di 5-7 6-1 6-1 6-3 dopo tre ore esatte di gioco. Ora al prossimo turno il tennista ellenico dovrà vedersela con il vincente del derby australiano tra Vukic e Thompson.

La partita inizia con entrambi i tennisti che tengono agilmente i primi turni di servizio e si arriva così senza palle break fino al 5-5. Poi nell’undicesimo gioco ecco la svolta: Tsitsipas ha un passaggio a vuoto e il suo avversario ne approfitta per prendersi il break e salire sul 6-5. Subito dopo il belga va dunque a servire per il set e, dopo aver sprecato tre set point e annullato tre break point, chiude il primo parziale per 7-5.

Tsitsipas ovviamente non ci sta e cambia marcia a inizio secondo set, salendo sul 3-0 in seguito al break conquistato nel secondo gioco e dopo aver cancellato due palle del controbreak nel terzo game. A questo punto Bergs trova una piccola reazione e, dopo l’1-3, si procura una palla del 2-3, ma il suo avversario rimane concentrato, si salva e poi sale sul 4-1. Per il belga è un duro colpo da subire, tant’è che nei successivi due game fatica tantissimo, lasciando dunque spazio alla facile vittoria del set di Tsitsipas.

Galvanizzato dal pareggio, il greco tiene il ritmo alto a inizio terzo parziale e vola subito sul 4-0. Come successo nel secondo set, anche qui Bergs sblocca il punteggio a circa metà parziale (1-4), ma poi Tsitsipas torna a far valere la sua superiorità e va a prendersi anche il terzo set per 6-1.

Il secondo 6-1 di fila carica ulteriormente il tennista ellenico e la conseguenza è prima il break nel quarto game e poi un nuovo allungo nel sesto gioco (5-1). A questo punto Tsitsipas va dunque a servire per la vittoria, ma ha un calo sul più bello e il suo avversario ne approfitta per risalire fino al 3-5. Poi però il greco torna a essere lucido e chiude il match nel nono game con il 6-3.

STATISTICHE – A fine incontro il conto di vincenti-errori non forzati di Tsitsipas dice 38-28 (contro il 52-44 di Bergs). Il tennista greco termina la partita con sette palle break vinte (sulle 16 occasioni avute) e con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima (73% contro il 63% del belga) sia con la seconda (54% contro il 50% del suo avversario).

Foto: LaPresse

