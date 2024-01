Australian Open 2024, primo allenamento per Jannik Sinner a Melbourne: preparazione con una promessa australiana

Jannik Sinner ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Australia. L’altoatesino, dopo essersi allenamento alacremente nell’ultimo mese tra Alicante (Spagna) e Montecarlo, ha preso il volo per Melbourne e oggi ha iniziato il proprio lavoro nella struttura che ospiterà gli Australian Open dal 14 al 28 gennaio. Come è noto, Sinner e il suo staff tecnico hanno deciso di non disputare alcun torneo ufficiale prima dello Slam.

Il motivo era per consentirgli di recuperare le energie, visto lo strepitoso finale di stagione suggellato dal trionfo in Coppa Davis, e di lavorare sui punti deboli: il fondo atletico e le variazioni nel suo tennis. Jannik non si è di certo risparmiato, dando conferma della sua grande dedizione.

E così, giunto nelle ultime ore nella terra dei canguri, Sinner non ha perso tempo e si è confrontato quest’oggi con una giovane promessa australiana, il quasi 16enne Daniel Jovanovski. Un giocatore dalle grandi qualità fisiche, come si può notare anche dalla foto sui social. Un’immagine che sta a certificare il grande atletismo del tennista aussie.

Un avvicinamento al Major che sarà quindi all’insegna degli allenamenti, con l’eccezione dal 10 al 12 gennaio del Kooyong Classic, dove il nostro portacolori giocherà per testarsi in un’esibizione tradizionale a Melbourne. Un’occasione in cui ci saranno tennisti altamente qualificati, come il danese Holger Rune, in questi giorni impegnato nel torneo di Brisbane, dove sono presenti anche Rafa Nadal e Matteo Arnaldi.

