Australian Open 2024, il tabellone di Lorenzo Sonego. Evans all’esordio, possibile secondo turno con Alcaraz

Comincerà domenica 14 gennaio l’Australian Open 2024, primo Slam della stagione che si svolgerà sul cemento di Melbourne fino a domenica 28 gennaio. Al via ci saranno praticamente tutti i big (ad eccezione dello spagnolo Rafa Nadal) e anche diversi italiani, tra cui il 28enne Lorenzo Sonego, che cercherà di arrivare il più lontano possibile.

Poco fa si è svolto il sorteggio e il nativo di Torino (n.46 al mondo) ha scoperto di essere stato inserito nella parte bassa e, soprattutto, di dover esordire contro il britannico Daniel Evans (n.40 del ranking). Per l’azzurro, che è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale al secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide (l’italiano è stato sconfitto in due set dallo statunitense Sebastian Korda), non sarà di certo un debutto facile, poiché si troverà di fronte un avversario di qualità e con sicuramente molta voglia di fare bene. Da segnalare che tra Sonego ed Evans ci sono due precedenti, ed in entrambi i casi a vincere è stato l’italiano (per 6-3 6-4 nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2020 e per 4-6 6-3 6-2 al secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023).

Se Sonego vincerà al primo turno, ci sarà poi quasi certamente il difficilissimo match contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz (per lo spagnolo all’esordio ci sarà il francese Richard Gasquet). Sarebbe una sfida sicuramente molto interessante da vedere, ma che sulla carta vedrebbe nettamente favorito l’iberico classe 2003, sebbene nell’unico precedente tra i due a trionfare fu Lorenzo Sonego (per 6-3 7-6 al primo turno del Masters 1000 di Cincinatti 2021).

Pensare oltre il secondo turno in questo momento non ha molto senso, ma per i più curiosi è giusto anticipare che in caso di un clamoroso approdo ai sedicesimi Sonego potrebbe poi vedersela con il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.31), mentre un’eventuale qualificazione agli ottavi vorrebbe dire dover affrontare probabilmente uno tra lo statunitense Tommy Paul (n.14 del seeding), il tedesco Jan-Lennard Struff (n.24 del torneo) e il britannico Jack Draper (n.62 ATP). Ora però torniamo all’esordio contro Evans: il percorso di Lorenzo inizierà da lì e servirà subito grande attenzione per non uscire subito dal torneo.

Foto: LaPresse

