Australian Open 2024, il tabellone di Jannik Sinner. Esordio con un olandese, tutti i possibili avversari

Si è svolto il sorteggio per delineare il tabellone principale dell’Australian Open 2024 ed ovviamente c’era grandissima attesa per capire dove Jannik Sinner venisse collocato e chi saranno i primi avversari. L’altoatesino, testa di serie numero quattro, è stato sorteggiato nella parte alta insieme a Novak Djokovic e, dunque, potrebbe riproporsi in semifinale una sfida che ha illuminato l’ultimo mese tennistico del 2023 tra le ATP Finals e la Coppa Davis.

Il cammino verso la semifinale australiana, però, è molto lungo e ricco di tante insidie (come un possibile Djokovic-Shelton agli ottavi). Quello di Sinner comincerà dall’olandese Botic van de Zandschulp, numero cinquantanove del mondo e avversario ben conosciuto dai colori azzurri vista l’ultima sfida in Coppa Davis contro Matteo Arnaldi. Un esordio che non si può definire morbidissimo, ma neanche complicato per un Sinner che sembra non aver mai perso la straordinaria forma di fine 2023, come dimostrano le sue prestazioni al Kooyong Classic (oggi demolito Casper Ruud).

Al secondo turno per Jannik ci sarebbe il vincente del match tra un qualificato e l’argentino Pedro Cachin, con l’attenzione dunque che vola già al terzo dove l’ipotetica testa di serie da affrontare sarebbe l’argentino Sebastian Baez (n°26). Il sudamericano, però, potrebbe anche fermarsi prima, vista la presenza del padrone di casa Jason Kubler o dell’americano J.J Wolf, avversario di primo turno dell’argentino.

Volgendo lo sguardo agli ottavi, tutto sembra pronto per una sfida o con il russo Karen Khachanov o con l’americano Frances Tiafoe. In ogni caso una partita complicata, visto che da una parte c’è il semifinalista della passata stagione, mentre dall’altra un avversario che ha la capacità di esaltarsi nell’occasione singola. Sia Khachanov sia Tiafoe, però, non possono assolutamente sottovalutare il loro esordio, visto che non sono stati fortunati nel pescare rispettivamente Daniel Altmaier e Borna Coric.

Continuano il cammino di Sinner si arriva ai quarti, con Jannik che si dovrebbe trovare sulla sua strada Andrey Rublev, testa di serie numero cinque. Bella sfida sicuramente, ma forse l’avversario migliore per caratteristiche che l’azzurro avrebbe potuto pescare. In quella zona di tabellone c’è anche Alex De Minaur, fresco di ingresso in Top-10, ma altro giocatore con cui Sinner (vedere la finale di Coppa Davis) si accoppia davvero benissimo. In quello spicchio ci sono poi due mine vaganti come Nicolas Jarry e Sebastian Korda, che possono anche regalarsi un quarto Slam.

Si arriva dunque alla semifinale, con la possibile nuova sfida a Novak Djokovic. Come detto il serbo potrebbe avere prima un difficilissimo ottavo con Ben Shelton, mentre nei quarti un’ipotetica sfida con Stefanos Tsitsipas (Berrettini permettendo) o Taylor Fritz. Probabilmente per Sinner è meglio affrontare Djokovic in semifinale, visto che nell’ultimo atto, specialmente in Australia, il numero uno del mondo è praticamente imbattibile.

Chiaramente si sta viaggiando con la fantasia e c’è da giocare ognuna delle partite elencate con la massima attenzione. La settima ed ultima è ovviamente la finale, dove Sinner dovrebbe trovarsi uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, ma nella parte bassa del tabellone sono presenti anche Holger Rune, Alexander Zverev ed un ritrovato Grigor Dimitrov. Appuntamento dunque al 28 gennaio per conoscere chi saranno i due contendenti per il primo Slam dell’anno.

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER ALL’AUSTRALIAN OPEN 2024

Primo turno: Botic van de Zandschulp

Secondo turno: Pedro Cachin o un Qualificato

Terzo turno: Sebastian Baez/J.J. Wolf/Jason Kubler

Ottavi di finale: Karen Khachanov/Frances Tiafoe/Borna Coric

Quarti di finale: Andrey Rublev/Alex de Minaur/Nicolas Jarry/Sebastian Korda

Semifinale: Novak Djokovic/Stefanos Tsitsipas/Taylor Fritz/Ben Shelton

Finale: Carlos Alcaraz/DaniMedvedev/Holger Rune/Alexander Zverev/Grigor Dimitrov

