Australian Open 2024, colpi potenti per Jannik Sinner in allenamento: prosegue la preparazione

Colpi potenti sui campi di Melbourne. Jannik Sinner non ha perso tempo e con il suo solito approccio al lavoro ha dato seguito al programma di avvicinamento agli Australian Open 2024. Nessun torneo ufficiale per lui, solo l’esibizione del Kooyong Classic all’orizzonte, in programma dal 10 al 12 gennaio. Un approccio dettato dalla necessità e dal desiderio del ragazzo di allenarsi tecnicamente e fisicamente per essere pronto nello Slam australiano, previsto dal 14 al 28 gennaio.

E così fin da quando è sbarcato in territorio aussie, Sinner ha voluto mettere fieno in cascina, come si suol dire, scambiando e provando schemi di gioco. Un lavoro sulle variazioni e su un tennis che il duo Vagnozzi/Cahill vuole rendere un po’ meno monocorde per dare la possibilità a Jannik di avere soluzioni diverse rispetto ad avversari che per caratteristiche possono dargli maggior fastidio.

Un modus operandi certosino nella transizione verso la rete e nell’esecuzione del dritto, colpo nel quale il n.4 del mondo sta investendo moltissimo per trovare stabilità anche dal lato destro del campo, per raggiungere i livelli di grande efficienza che ha già con il rovescio, un colpo più naturale.

Gli allenamenti, quindi, seguono questa linea guida e lo “schioppo” della palla colpita dal nostro portacolori è sempre impressionate per la grande fluidità del suo gesto. Il conto alla rovescia sta per terminare e Sinner vuole essere preparato perché ci sono ambizioni.

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER

Foto: IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...