ATP Rotterdam, gli avversari di Sinner nel prossimo torneo. Rivincita con Medvedev?

Jannik Sinner si sta godendo le tante e meritate celebrazioni per il trionfo ottenuto agli Australian Open. L’altoatesino è rientrato in Italia nella giornata di ieri, ha già incontrato le alte cariche istituzionali e oggi sarà impegnato in una conferenza stampa a Roma, a cui seguirà un servizio fotografico al Colosseo. il 22enne, che dovrà anche pensare se partecipare a una serata del Festival di Sanremo la prossima settimana, non giocherà al torneo ATP 250 di Marsiglia (al via il 5 febbraio). L’azzurro ha giustamente e comprensibilmente deciso di cancellarsi dall’evento nella località francese, visto che necessita di tempo per recuperare dagli sforzi di Melbourne.

Jannik Sinner tornerà probabilmente in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma sul cemento della città olandese dal 12 al 18 febbraio. Si tratterà di una kermesse importante sotto il profilo dei punti in palio, fondamentale per migliorare ulteriormente il piazzamento nel ranking ATP, dove ora il nostro portacolori occupa la quarta posizione in scia al serbo Novak Djokovic, allo spagnolo Carlos Alcaraz e al russo Daniil Medvedev, sconfitto in rimonta nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione.

Quali saranno gli avversari che Jannik Sinner potrebbe incrociare nel prossimo torneo? Ci potrebbe essere nuovamente Daniil Medvedev, che si presenterà a Rotterdam per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e che inseguirà una pronta rivincita contro l’altoatesino. L’idolo del Bel Paese, che sarà testa di serie numero 2 e che dunque sfiderebbe Medvedev (n. 1 del seeding) soltanto in un’eventuale finale, potrebbe anche incrociare l’altro russo Andrey Rublev, numero 5 al mondo surclassato in tre set nei quarti di finale in terra oceanica.

L’altro nome di lusso è quello del danese Holger Rune, numero 7 del ranking ATP che deve rialzare la testa dopo l’eliminazione subita al secondo turno in Australia. In start-list figurano anche il polacco Hubert Hurkacz (numero 8), il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 30), i padroni di casa Tallon Griekspoor (numero 29) e Botic van de Zandschulp (numero 63, battuto da Sinner all’esordio in quel di Melbourne).

