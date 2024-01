ATP Brisbane 2024, Rafael Nadal convince e liquida in 2 set Jason Kuber. Spagnolo ai quarti

Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo continua a vincere a convincere nel suo grande ritorno. Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP250 di Brisbane (Australia) il padrone di casa, Jason Kubler (n.102 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2. Un’autentica mattanza quella di Rafa, in cui si sono visti anche colpi d’alta scuola. In sostanza, se contro Dominic Thiem i complimenti si erano sprecati, anche in questo caso non si può fare altrimenti. Sul cammino del maiorchino, quindi, ci sarà un altro australiano, ovvero Jordan Thompson, che ha approfittato del ritiro senza giocare di Ugo Humbert.

Nel primo set l’avvio di Nadal è ad altissima intensità. Grande spinta quella di Rafa che infila un parziale di 10-1, valso due break di vantaggio (0-4). Il povero Kubler non sa cosa inventarsi e festeggia letteralmente la conquista del primo gioco della sua partita nel sesto game, prima di subire il 6-1, non sfruttando tre palle del parziale contro-break. In tutto questo, da citare, una veronica strepitosa dell’iberico nel quarto gioco.

Nel secondo set la musica non cambia e Nadal fa quello che vuole. Profondità e top-spin eccelsi quelli del 22-volte vincitore Slam che lo portano sul 2-0. Un piccolo passaggio a vuoto c’è nel quarto game, ma la palla del contro-break viene cancellata. Un modo per rifiatare e scappare nuovamente, rifilando un 6-2 che non ammette repliche. Giusto sottolineare l’intervento del fisioterapista all’inizio della frazione sul braccio dell’aussie, anche per cercare di arrestare la furia del rivale.

Leggendo le statistiche, Rafa ha ottenuto 4 ace, ottenuto l’80% dei punti con la prima di servizio e il 63% con la seconda, con un rapporto vincenti/gratuiti pari a 20/8.

Foto: LaPresse

