Atletica, Leonardo Fabbri vince di forza a Lodz! Debutto da over 21 per l’argento mondiale

Leonardo Fabbri ha fatto il proprio debutto stagionale con una bella vittoria. Il vice campione del mondo di getto del peso ha trionfato alla Orlen Cup di Lodz, scagliando l’attrezzo a 21.26 metri in occasione del quarto tentativo. Il fuoriclasse toscano, reduce dagli intensi allenamenti in Sudafrica, è tornato in Europa e ha battuto subito un colpo importante in un contesto decisamente probante e firmando una misura comunque degna di nota.

Il 26enne allenato da Paolo Dal Soglio, che lo scorso anno stampò un sontuoso 22.34 nella rassegna iridata di Budapest e che poi fu quarto alle finali di Diamond League con 22.31, è ripartito con il piede giusto in un contesto al coperto e ha mosso in maniera brillante i primi passi verso i Mondiali Indoor (a Glasgow, dal 1° al 3 marzo). Leonardo Fabbri ha aperto la gara con un 20.80, poi ha commesso due nulli e al quarto assalto ha trovato il risultato vincente.

Dopo il 21.26 infatti, il nostro portacolori ha cercato di migliorarsi e ha forzato la mano, ma sono arrivati due nulli. La concorrenza battuta dall’azzurro è decisamente rimarchevole: il giamaicano Rejindra Campbell (21.13), il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.14), il croato Filip Mihaljevic (21.08 per il Campione d’Europa) e il padrone di casa Michal Haratyk (20.71). Leonardo Fabbri tornerà in gara domani a Nordhausen (Germania), dove assisteremo all’esordio stagionale di Zane Weir, Campione d’Europa in sala.

