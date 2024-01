Atletica: è morto Shawn Barber a 29 anni. L’ex Campione del Mondo di salto con l’asta aveva da tempo guai di salute

Una notizia assurda scuote in maniera importante il mondo dell’atletica. Shawn Barber, il Campione del Mondo di salto con l’asta del 2015, è morto a soli 29 anni a seguito delle complicazioni mediche di problemi di salute che si trascinava dietro da molto tempo, secondo quanto appreso dall’Associated Press.

Proprio all’AP il manager Peter Doyle ha rilasciato queste dichiarazioni in memoria dell’atleta: “Shawn era una persona di grande cuore, che poneva sempre gli altri davanti a sé stesso. Perdere una persona tanto brava e giovane è una tragedia“.

Shawn Barber era nato a Las Cruces, nel New Mexico, ma aveva la doppia cittadinanza USA-Canada grazie alle origini del padre, dell’Ontario. Ed ha scelto proprio di rappresentare il Paese della foglia d’acero. Oltre al titolo mondiale di Pechino, aveva avuto la chance di gareggiare alle Olimpiadi di Rio 2016, terminando decimo in finale. A Reno era entrato a far parte del club dei 6 metri, sempre nel 2016.

Rimasto fuori dalle competizioni dal 2020, aveva avuto poi problemi con l’antidoping: trovato positivo alla cocaina ai Campionati canadesi, venne semplicemente ammonito. Il decesso è avvenuto mercoledì, nella sua casa di Kingwood, in Texas.

Foto: LaPresse