Ateltica, Palmisano e Stano debuttano nella staffetta di marcia. Gara di testa, poi Yang si scatena

Antonella Palmisano e Massimo Stano hanno fatto il proprio debutto nella staffetta mista di marcia, disciplina che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri si sono cimentati in questa prova sulla distanza della maratona (42,195 km) a Modugno (in provincia di Bari), cercando di prendere le giuste misure in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

I due Campioni Olimpici della 20 km hanno tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo complessivo di 2h59:30, chiudendo con un distacco di venti secondi dai cinesi Yang Jiayu (oro ai Mondiali 2017 sui 20 m) e Wang Kaihua (2h59:10). Yang ha fatto la differenza nei pressi del 36mo chilometro, superando Palmisano dopo che i due padroni di casa avevano condotto fin dalle battute iniziali sulle strade di casa (si è gareggiato con una temperatura di 8 °C e frequenti raffiche di vento). Terzo posto per Francesco Fortunato e Valentina Trapletti (3h04:42).

Il regolamento prevede che i due atleti si interscambiano in strada, coprendo due frazioni a testa e passandosi il testimone con un semplice “cinque” di mano. Massimo Stano ha coperto la prima frazione di 11,195 km con il tempo di 45:00 e la terza da 11 km in 44:25. Antonella Palmisano ha marciato in 45:06 nei 10 km della seconda frazione e in 44:59 nei 10 km conclusivi, durante cui Yang ha recuperato 47 secondi alla nostra portacolori. I due azzurri si cimenteranno in campo internazionale tra tre mesi ad Antalya (Turchia), dove si disputeranno i Mondiali di marcia a squadre che qualificheranno 22 staffette sulle 25 previste ai Giochi Olimpici.

Foto: FIDAL