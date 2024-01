Amadeus invita Sinner a Sanremo! Scettico l’azzurro: “Io non andrei, devo pensare al tennis”

L’entusiasmo derivante lo storico trionfo agli Australian Open non si è ancora placato per gli italiani: Jannik Sinner ha fatto esaltare un Paese intero che ieri ha passato una mattinata da sogno gustandosi l’impresa eccezionale dell’altoatesino.

La notorietà ormai è alle stelle per il tennista tricolore e, si sa, nel Bel Paese uno degli appuntamenti più importanti è quello del Festival di Sanremo, al quale l’azzurro è stato ufficialmente invitato oggi (ma se ne era già parlato da giorni, anche prima del suo successo in Australia). Proprio per questo il classe 2001 aveva messo le mani avanti: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Devo giocare a tennis, io”.

In ogni caso il presentatore del Festival Amadeus ha voluto pubblicamente invitare Sinner con un video sui social:

In un primo momento nelle date del Festival era prevista la partecipazione dell’azzurro all’ATP 250 di Marsiglia, oggi invece è giunta la notizia della sua rinuncia al torneo francese, dunque ci sarebbe la possibilità di volare in Liguria.

Foto: Lapresse