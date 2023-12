Tabellone WTA Brisbane 2024: tris d’azzurre al via, Aryna Sabalenka alla testa del seeding

Primo WTA 500 della stagione direttamente al via del 2024, ed è a Brisbane che s’inaugura la serie. Ormai dal 2009 si gioca in questo che è stato spesso terreno di caccia per le big, da Victoria Azarenka a Kim Clijsters, da Serena Williams a Maria Sharapova per finire con la tre volte vincitrice Karolina Pliskova. Si torna qui per la prima volta dal 2020.

Sono tre le italiane al via del torneo e per una di loro, Lucia Bronzetti, la strada è forse la più dura possibile. Non già per il primo turno, contro l’americana Ashlyn Krueger (che, però, l’ha già battuta in tre set poche settimane fa a Pechino), ma perché all’orizzonte c’è la numero 2 mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka, vera protagonista di questo evento in assoluto.

Ancora più complessa la questione della rientrante Camila Giorgi: non semplice dover affrontare l’emergente Peyton Stearns, classe 2001 di Cincinnati, e ancora meno dover capire il resto del suo spot. Ci sono l’imprevedibile lettone Jelena Ostapenko, proprio Pliskova e Naomi Osaka, con la giapponese al rientro ufficiale nelle competizioni.

Sapore piuttosto d’antan per la sfida di Martina Trevisan, che si ritrova ad affrontare l’australiana Arina Rodionova, una lunga carriera alle spalle anche assieme alla sorella Anastasia e qualche isolata presenza sui campi più importanti. Un precedente favorevole alla toscana, nelle qualificazioni di Dubai 2021.

TABELLONE WTA BRISBANE 2024

Sabalenka [1]-Bye

Bronzetti (ITA)-Krueger (USA)

Qualificata-Collins (USA)

Bye-Zhu (CHN) [15]

Linette (POL) [9]-Bye

Bucsa (ESP)-Minnen (BEL)

Bogdan (ROU)-Kostyuk (UKR)

Bye-Kasatkina [5]

Ostapenko (LAT) [3]-Bye

Stearns (USA)-Giorgi (ITA)

Osaka (JPN) [WC]-Korpatsch (GER)

Bye-Ka. Pliskova (CZE) [16]

Kalinina (UKR) [12]-Bye

Qualificata-Burel (FRA)

Kalinskaya-Pera (USA)

Bye-Azarenka [8]

Alexandrova [7]-Bye

Qualificata-Tomova (BUL)

Noskova (CZE)-Qualificata

Bye-Cirstea (ROU) [10]

Kenin (USA) [14]-Bye

Ar. Rodionova (AUS) [WC]-Trevisan (ITA)

Shnaider-M. Andreeva

Bye-Samsonova [4]

Kudermetova [6]-Bye

Schmiedlova (SVK)-Dolehide (USA)

Saville (AUS) [WC]-Qualificata

Bye-Potapova [11]

Mertens (BEL) [13]-Bye

Siniakova (CZE)-Stephens (USA)

Birrell (AUS) [W]-Qualificata

Bye-Rybakina (KAZ) [2]

Foto: LaPresse

