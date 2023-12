Tabellone WTA Auckland 2024: subito Wozniacki-Svitolina, Gauff alla guida del seeding

Appuntamento oramai classico, quello che la WTA impone con il 250 di Auckland, presente in calendario fin dal 1956 e, all’interno dell’Era Open, dal 1969. Tre volte un’italiana è arrivata qui in finale, ma tanto Silvia Farina nel 1998 quanto Flavia Pennetta nel 2010 e 2012 (con ultimo atto finito indoor per pioggia) non riuscirono a portare a casa il successo.

Varie le vincitrici Slam a sorridere qui: Angela Mortimer, Darlene Hard, Margaret Court, Lesley Turner Bowrey, Ann Haydon Jones, Sue Barker, Marion Bartoli, Lindsay Davenport, Ana Ivanovic, Serena e Venus Williams, Sloane Stephens e Coco Gauff. A loro si aggiunge Jelena Jankovic da ex numero 1 del mondo.

Spicca tra gli altri il confronto tra Caroline Wozniacki ed Elina Svitolina, anche se la danese, negli anni precedenti il proprio primo ritiro, ha sempre sofferto l’ucraina. Da quelle parti un’altra ex vincitrice Slam, Emma Raducanu: la britannica è al rientro dopo una serie infinita di problemi e quello che vuole cercare di fare è dimostrare di non aver vinto per una serie di tempeste perfette gli Australian Open 2021.

Guida il seeding Coco Gauff: l’americana è subito impegnata con la connazionale Claire Liu e la chiara sensazione è che il tabellone non le presenti particolari difficoltà per arrivare in finale. Questo se si eccettua eventualmente Petra Martic, dato che la croata nei suoi momenti migliori le big sa metterle in difficoltà.

TABELLONE WTA 250 AUCKLAND 2024

Gauff (USA) [1]-Liu (USA)

Blinkova-Qualificata

Qualificata-Qualificata

Qualificata-Gracheva (FRA) [8]

Navarro (USA) [4]-L. Fruhvirtova (CZE)

Avanesyan-Barry (NZL) [WC]

Yuan (CHN)-Day (USA)

Masarova (ESP)-Martic (CRO) [7]

Xinyu Wang (CHN) [6]-Putintseva (KAZ)

Cristian (ROU)-Xiyu Wang (CHN)

Parry (FRA)-Bektas (USA)

Qualificata-Tsurenko (UKR) [3]

Bouzkova (CZE) [5]-Frech (POL)

Anisimova (USA) [WC]-Pavlyuchenkova

Qualificata-Raducanu (GBR) [WC]

Wozniacki (DEN) [WC]-Svitolina (UKR) [2]

