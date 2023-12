Sport in tv oggi (venerdì 15 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 15 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Gli sport invernali in primo piano con la Coppa del Mondo di sci alpino a tenere banco in Val Gardena con il superG maschile, mentre sulle nevi di Val d’Isere è prevista la prova cronometrata di discesa femminile. Fari puntati sulla Coppa del Mondo di biathlon con la Sprint maschile a Lenzerheide (Svizzera), oltre allo sci di fondo in programma a Trondheim (Norvegia).

Allargando l’orizzonte sfida decisiva per la Nazionale italiana di calcio a 5 sul campo della Slovenia per la qualificazione ai Mondiali. Gli uomini di Massimiliano Bellarte chiamata a tirar fuori gli attributi. Lo stesso dicasi per l’Olimpia Milano impegnata nell’Eurolega di basket in Spagna contro il Barcellona. Questo e molto altro da seguire in nostra compagnia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 15 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 15 dicembre

00.50 Short track, Coppa del Mondo a Seoul (Corea del Sud): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

05.00 Tennistavolo, Coppa del Mondo a squadre miste a Chengdu (Cina): ottavi di finale – Diretta streaming sul canale Youtube World Table Tennis.

08.30 Bob, Coppa del Mondo a Igls (Austria): monobob femminile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/@IBSFsliding

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): qualificazioni sprint tecnica libera donne – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo all’Alpe d’Huez (Francia): gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Val d’Isere (Francia): seconda prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): HS98 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup a Pokljuka (Slovenia): Mixed relay – Nessuna copertura tv/streaming.

10.35 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): qualificazioni sprint tecnica libera uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.50 Badminton, World Tour Finals: fase a gironi – Diretta streaming sul canale Youtube BWF TV.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Biathlon, IBU Cup a Sjusjoen (Norvegia): 10 km Inseguimento donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Skeleton, Coppa del Mondo a Igls (Austria): gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: superG uomini – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): Finali sprint tecnica libera uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD, in streaming su RaiPlay2, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.55 Freestyle, Coppa del Mondo all’Alpe d’Huez (Francia): gara maschile – Diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+.

13.30 Biathlon, IBU Cup a Sjusjoen (Norvegia): 12.5 km Inseguimento uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): qualificazioni HS140 uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): HS97 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Biathlon, IBU Junior Cup a Pokljuka (Slovenia): Single Mixed relay – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo a Lenzerheide (Svizzera): 10 km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, Eurovision Sports Live.

14.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv/streaming.

14.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): 5 km Gundersen donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Calcio, Mondiale per club: Leon-Urawa Reds – Canale Youtube Cronache di spogliatoio.

15.30 Skeleton, Coppa del Mondo a Igls (Austria): gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): HS140 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

17.30 Pallamano femminile, Mondiali: Danimarca-Norvegia – Diretta tv su Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): Big Air uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali (Elite Round): Slovenia-Italia – Diretta streaming sito FIGC, canale YouTube FIGC Azzurri e Azzurre, Futsal TV.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Monaco – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio, Mondiale per club: Al Ahly-Al Ittihad – Canale Youtube Cronache di spogliatoio.

20.00 Freccette, World Darts Championship: primo e secondo turno – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos-Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia-Bari – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Juventus – Diretta tv su ZONA DAZN (214), in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Nottingham Forest-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Ligue1: Monaco-Lione – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Osasuna-Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Pallamano femminile, Mondiali: Svezia-Francia – Diretta tv su Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): Halfpipe uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

22.00 Slittino, Coppa del Mondo a Whisler (Canada): doppio maschile e doppio femminile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Venerdì 15 dicembre

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 15a Puntata con Christian Gandini: attaccante Rari Nantes Camogli. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.

20:20 Volley2u con Oleh Plotnytskyi: schiacciatore Sir Safety Susa Perugia. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv.

21:00 Run2u con Federica Sugamiele (atleta) e Lorenzo Lotti (atleta ed influencer). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv

Foto AlessiaDoniselli / Ciamillo-Castoria